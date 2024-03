«No hay que normalizar síntomas y sentirse mal, siempre hay que consultar»

Durante la mañana de este jueves, la doctora Florencia García Bustos, quien es Médica Gastroenteróloga, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», habló del cáncer de colon y lo importante de la prevención de esta enfermedad: «Tratamos de hacer hincapié en la prevención del cáncer de colon, porque es prevenible y se cura en el 90% de los casos, si lo diagnosticamos a tiempo».

«A partir de los 50 años, aunque ya hay algo de evidencia que desde los 45, es donde empiezan a aparecer habitualmente las lesiones precursoras del cáncer (pequeñas verrugas que se hacen dentro del intestino). A partir de los 50, le recomendamos a todos los hombres y mujeres, con o sin síntomas, realizarse una colonoscopia», aclaró Bustos.

«Hay algunos factores de riesgo a tener en cuenta: exceso de consumo de carnes rojas, grasas saturadas, alcohol o tabaco, sedentarismo, obesidad, antecedentes familiares, alguna enfermedad inflamatoria del intestino. Hay signos ante los cuales los pacientes deben consultar con su médico: cambios en forma o estructura de la materia fecal, dolor abdominal, hemorragias digestivas bajas, obstrucción, anemia, hemorroides», dijo.

En cuanto a la prevención, la doctora mencionó que «En el cáncer de colon nos da mucho tiempo . Podemos detectar las lesiones (pólipos) que se extraen en el momento, si hacemos el estudio a tiempo. Le quitamos la posibilidad de que esas verrugas se vuelvan un tumor (tardan entre 7 a 10 años). Hay que ver el tratamiento correcto, dependiendo del estadío del diagnóstico. Cuando se saca el pólipo, diagnosticamos cuando se hace el siguiente control».

«Es importante que los pacientes que tuvieron antecedentes de cáncer se hagan el chequeo. El tema alimentario es muy importante en la prevención, con la disminución de algunos elementos en particular. Hay que actuar para prevenir. El colon no es solo un órgano, sino que tiene muchas funciones. Además, no hay que normalizar síntomas y sentirse mal, siempre hay que consultar», finalizó.