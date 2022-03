No hubo caso por las buenas: Después de cuatro meses se lo exigen por las malas

En el día de la fecha el Concejal de Hacemos por Córdoba Manuel Ortiz presentó un proyecto de resolución ante el Legislativo Municipal instando al bloque opositor de Alta Gracia Crece a que retire más de 100 carteles ( solo en la zona de la Avenida del Libertador y Crucero) con la cara del actual Diputado Nacional Rodrigo de Loredo, el referente radical de la Concejal Amalia Vagni. Esos carteles, debieron ser removidos hace cuatro meses cuando se dio por finalizada la campaña electoral por las elecciones legislativas de medio término.

Trascendidos aseguran que desde el oficialismo había habido comunicaciones con referentes de la UCR para que se encargaran de retirar los carteles en varias oportunidades. No sólo no se procedió si no que la misma Amalia Vagni se habría ofendido con un funcionario oficialista por el pedido.

El Municipio cuenta con reglamentación vigente para multar a las agrupaciones políticas que dejen en demasía carteleria alusiva a procesos electorales ya culminados, como es el caso de la Avenida del Libertador y el acceso del Crucero y Ruta 5 que hoy en día se encuentra colmada de más de cien carteles en su mayoría en pésimo estado y colgados de forma precaria.

Lo que más llama la atención es que la Concejal Vagni, cuya bandera principal es el cuidado del medio ambiente para los vecinos de Alta Gracia, no se haya encargado de esta cuestión luego de cuatro meses. Tal vez la campaña local no la manejaron desde Alta Gracia, pero la pregunta que surge es la siguiente ¿Tan poca comunicación tienen con Córdoba que ni un poco de gestión aunque sea para sacar carteles pueden hacer?