«Lo que más duele es que mis hijos están presos y él está libre»

En comunicación con RESUMEN, Moreno, madre de los sujetos aprehendidos tras un confuso hecho en la mañana del lunes 31 de enero en barrio La Perla, relató su versión de los hechos.

«No hubo secuestro ni persecusión, ni siquiera lo subieron al auto» dijo la mujer.

«El lunes anterior (24) le sustrajeron una Honda Wave a mi hijo en cercanías a la puerta de un local bailable. La buscamos y no la encontramos. A las 6.30 fuimos a hacer la denuncia a la fiscalía y no me la pudieron tomar porque estaban en un procedimiento. Fui más tarde y me la tomaron a las 23 horas. A esa altura, nosotros ya sabíamos quién la tenía y dónde estaba. La policía nunca se movió ni hizo allanamientos, nosotros comenzamos la investigación» empieza su relato.

El miércoles 26, su nuera se acercó a la comisaría para denunciar nuevamente. «Sabíamos que andaban con la moto. No hicieron allanamiento, nada. El domingo lo llama a mi hijo una mujer, avisándole que le estaban ofertandole el vehículo a 8 mil pesos. Mi hijo se va hasta la vivienda del ofertante, pero no lo encuentra hasta ayer a las 7 de la mañana. Lo enfrentó y le pidió la moto. En primer lugar le dijo que si y se fueron hasta el campo a buscarla».

Es entonces cuando el hermano del supuesto vendedor, amenaza con llamar a la policía: «pero ésta se tardó dos horas».

«El auto, un Renault 9 y una moto Yamaha quedaron en la puerta, nunca se subieron. Si lo golpearon, pero la causa dice ´lesiones leves y privación ilegítima de la libertad´ como si lo hubieran secuestrado, hecho que no ocurrió: tiene dos testigos» manifestó Moreno.

«Lo que más duele es que ellos están presos y él está en libertad y que la policía no hizo lo que debía hacer» concluyó.

Según informó la policía ayer por la tarde, dos jóvenes fueron aprehendidos tras subir a un tercero a un vehículo. Tras un operativo cerrojo y persecución, la policía, logró alcanzarlos y la víctima presentaba heridas visibles.