“No nos oponemos a la autovía, sino que hay un orden de prioridad”

Hoy a las 9 horas, comenzó la Audiencia Pública Virtual por la construcción de la Variante Ruta Provincial N°5. En el día de ayer, 17 organizaciones territoriales del Valle de Paravachasca realizaron una caminata bajo el nombre de “Por el buen vivir”, como un llamado a la reflexión sobre el impacto que trae al ecosistema la construcción de una autovía. El equipo de Todo Pasa se comunicó con Diego Aranda, miembro de la Asamblea Paravachasca, quien habló sobre el objetivo de la caminata y comentó además parte del proceso para acceder a la Audiencia Pública.

“Fue una caminata de familia, al ritmo de los colores y sonidos del Valle de Paravachasca, desde el Rincón Criollo de Anisacate hasta la Feria de Artesanos de La Bolsa. Fueron más de 6 kilómetros de caminata donde finalizó con la lectura de un documento colectivo señalando qué aspiraciones tenemos quienes habitamos el Valle de Paravachasca”, comentó Diego.

En cuanto al proceso de inscripción a la Audiencia Pública Virtual, Aranda expresó que “se dio con mucha dificultad”. “Para inscribirse en este tipo de audiencias, en esta en particular, debíamos ser Ciudadano Digital 2, lo cual implica un trámite engorroso. Este tipo de requisitos siempre segrega y deja al margen a las personas que carecen de conectividad y de medios tecnológicos”, manifestó el miembro de la Asamblea Paravachasca. En estos momentos hay 100 personas inscriptas como expositores, y darán un cronograma de Audiencias Públicas Virtuales No Vinculantes donde cada inscripto tendrá un máximo de 15 minutos para exponer sus ideas y pensamientos sobre el proceso de la obra.

Por último, para finalizar de explicar cuál es la postura de estas agrupaciones, Diego dijo: “Desde la Asamblea Paravachasca y como posicionamiento político que hemos tomado desde el 23 de diciembre cuando se estableció el proyecto de expropiación, es que la autovía no es prioridad en relación a otras cuestiones que tiene el Valle de Paravachasca. Hay barrios principales de Anisacate como Villa Río y La Marianita que no tienen agua potable. Lo que nosotros hacemos es simplemente preguntarnos cuáles son las verdaderas prioridades. No nos oponemos a la autovía, sino que hay un orden de prioridad. Hay otros ámbitos donde hay que invertir primero, como la educación y la salud pública. Claramente, la ruta 5 necesita algún tipo de solución para la descongestión del tránsito. Lo que cuestionamos es si una megaobra de 2 millones de dólares es la solución para eso”.