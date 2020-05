“No nos permiten sesionar. No nos dejan ejercer la función para la que fuimos elegidos”

El 26 de mayo del 2019- hace exactamente un año- Verónica Diedrich ganaba por seis votos las elecciones en Villa la Bolsa, desbancando de esta manera a quien era Jefa Comunal por ese entonces, Elisa Martínez.

La referente de Hacemos por Córdoba proponía dentro de su equipo de trabajo a Liliana Flores como Tribuno de Cuentas, cargo que hoy por hoy y como estaba establecido, Flores desempeña en dicha Comuna, aunque no de la manera en que quisiera, o eso parece.

En diálogo con RESUMEN, Liliana Flores sacó algunos trapitos al sol que alegan a una marcada interna dentro del bloque de Diedrich y denunció ciertas irregularidades. “Acá se ha naturalizado un mecanismo ilegal de funcionamiento de los Tribunos de Cuentas y se nos impide ejercer nuestra función como dicta la Ley. Nos costó muchísimo que la Comisión Ejecutiva aceptara que la visación de las órdenes de pago es previa al gasto, esto lo enuncia el artículo 84 inciso 2 de la ley 8102 que rige para Comunas y Municipios pero aun no tenemos acceso a la información a pesar de haberla solicitado en reiteradas oportunidades. Tampoco aceptan la colaboración ad honorem de un contador propuesto por este Tribunal para trabajar en conjunto con la contadora del Ejecutivo”, expresó Flores, asegurando que aún no han podido revisar las órdenes de pago ni los movimientos bancarios del mes de diciembre.

“Verónica nos negó”

Contundente, así fue la frase que utilizó Liliana Flores para hablar del diálogo que el Tribuno de Cuentas tiene con el Ejecutivo comunal. “Intenté hablar con la la Jefa Comunal y no obtengo respuestas. En este momento no se nos está brindando un espacio que cumpla con las normativas del COE para poder sesionar. El Tribunal de Cuentas está formado por tres miembros, más una secretaria designada por nosotros, como consta en nuestro reglamento interno y resoluciones. Y, por este motivo, necesitamos una sala amplia, la biblioteca o el zoom. Y se nos negó este derecho. No se nos está permitiendo sesionar, no nos dejan ejercer la función para la que fuimos elegidos. Verónica nos negó”, denuncia Flores.

El pasado 18 y el último 24 del corriente mes, el Tribuno de Cuentas elevó dos notas al COE Regional 8, poniéndolos al tanto de esta situación y pidiéndoles intervención en la misma. “Pablo Ortiz nos respondió y en la nota sugiere que no es factible el funcionamiento del organismo, porque no se dan las medidas de distanciamiento social entonces se pone en riesgo la salud de los funcionarios”, agregó Flores y concluyó: “Esto es gravísimo. Necesitamos que nos den una solución para poder sesionar”.