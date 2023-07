«No prometemos lo que no podemos, ni nos apura el calendario electoral»

Durante la mañana de este jueves, la presidenta comunal de Villa Los Aromos, Nely Morales, visitó los estudios de 88.9 FM junto a dos integrantes de su equipo de trabajo: Cristian Piscitello y Aldana Palomeque.

A partir de un diálogo con el equipo de “Todo Pasa”, la candidata a la reelección expresó su agradecimiento hacia el resto de los integrantes de su equipo: “La gente viene viendo lo que nosotros hacemos, con pausas y a su tiempo. Tenemos un personal excelente de maestranza en la comuna. Hay muchos chicos acompañando en la lista, y nosotros a partir de allí fue que la creamos. Lo que venimos haciendo con la gente es docencia política, y muchos de mis compañeros me comprendieron. Eso se ve en la campaña”.

Por su parte, la encargada de la parte administrativa y de digitalización, dijo que “La pandemia fue un desafío económico grande, pero ahora lo vamos mejorando. Hasta el 31 de julio tenemos la moratoria en un pago, 3 o 6 cuotas con un descuento muy importante para los impuestos. Nelly sabe un montón y siempre acompañó a mi familia, la conozco hace mucho y confío en ella. Hay que estar con atención al público y este es un trabajo en equipo”.

Por otro lado, el encargado de las obras públicas comentó que “Queríamos hacer muchas cosas pero la pandemia nos trabó en su totalidad. Estoy con Nelly desde un inició y si me necesita, yo voy a estar con ella. Todas las obras las hicimos con recursos de la comuna”.

Con respecto a las elecciones del 23 de julio, Morales dijo que “En la campaña son todas promesas. Lo más importante es siempre decir la verdad y estar siempre al frente de todas las cosas, no mentir y ni gestionar cosas que no se van a hacer. Hacer campaña desde los ministerios y no desde el propio lugar es feo. Todo se puede hacer, y en conjunto. Las puertas de la comuna están abiertas para todos desde el primer día”.

“Yo confío en la gente. Si saben leer todo lo que hemos hecho y lo que nos costó hacerlo, pero le pusimos corazón y sacrificio todos los días, les agradezco haberme permitido entrar en los hogares. Siempre les he hablado con la verdad en la mano. Tenemos una sola bandera y por ella tenemos que pelear. Nosotros no mentimos: decimos que algo se hace o no, y lo hacemos o no porque no se puede por cualquier situación. Creo en el pueblo, y si ellos eligen a otro candidato, esa persona será respetada”, finalizó la presidenta comunal de Villa Los Aromos.