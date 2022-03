“No queremos es que el rally pase por el frente de las casas con autos a 100 km por hora”

Gabriel Mahieu, es uno de los habitantes de Los Aromos que se ha manifestado en contra de la diagramación del rally provincial en la villa. En diálogo con Todo Pasa, Gabriel contó que habló con el funcionario Lacalle el 18 de febrero cuando se enteró que estaban organizando el rally y también se comunicó con el encargado de armar la ruta, quien le confirmó la realización y la ruta, que era un trazado de velocidad que salía de la virgen. “Ellos lo tenían cerrado a todo ya. No deberían mantenerlo en secreto, deberían consultar y nada de eso se hizo. Cuando nos enteramos, compartimos la información en los grupos de whatsapp. hicimos una nota y se juntaron 300 firmas en 36 horas en contra de que pasen los autos por la puerta de nuestras casas a 100 km por hora. El rally pasaba hace 20 años cuando todo esto era monte, cuando no existía el cuidado ambiental que hay ahora ni tampoco la población de hoy. Hoy viven 58 familias, no se puede hacer dentro de una villa superpoblada”, relató el vecino.

Un dato no menor que agregó Mahieu es que el jefe comunal de La Paisanita se negó a permitir pasar los vehículos por la zona, lo cual redujo la ruta y la posibilidad de las pruebas para los vehículos. “Es una locura meter autos de alta velocidad en esas calles. No estamos en contra del deporte, estamos de acuerdo con que se haga en un campo privado por ejemplo. Nosotros nos vinimos a vivir acá por la tranquilidad. Lo que no queremos es que el rally pase por las puertas de nuestras casas”, manifestó Gabriel.

Con respecto a las declaraciones realizadas por la jefa comunal de Los Aromos, Nelly Morales, Mahieu dijo: “Me parece muy preocupante que la jefa comunal diga que no teníamos la información y nos haya acusado. Nosotros nos manifestamos pacíficamente, un domingo al mediodía, 70 ú 80 personas, al costado de la ruta, dejando paso a los autos. Me preocupa la amenaza y la actitud de decir que nos tienen identificados y saben dónde vivimos. Es sumamente grave, vulnera la democracia. Es una jefa comunal, no se puede expresar de esa manera”.

En cuanto a a la posibilidad de presentarse nuevamente a dialogar sobre esta problemática, Gabriel afirmó que están dispuestos a acercarse a las oficinas de la comuna: “Nosotros presentamos una nota anteriormente, más la junta de firmas. La idea es dialogar para que entre todos podamos construir el lugar donde vivimos”.

Mientras tanto, la comuna de Los Aromos emitió un comunicado de prensa que dicta lo siguiente:

El «Rally en Los Aromos» es un evento ideado para realizarse a continuación del 3er Encuentro de Autos Clásicos, donde tendremos el Parque de Asistencia y la rampa de lanzamiento y llegada, que son actividades centrales pero simbólicas para la competencia; pero no se puede ignorar que la comuna tiene normas de tránsito y máximos permitidos que por supuesto se respetarán, por lo que nunca podría hacerse un tramo de velocidad dentro de los límites de nuestra urbanización. Desde la rampa hasta el tramo de velocidad (que serán como siempre caminos intercomunales, no dentro del pueblo, y que son las autorizaciones que gestiona la asociación) irán en tramo “de enlace”, a la velocidad de circulación permitida, y favoreciendo a que los tuercas, fanáticos, vecinos y visitantes, puedan ver de cerca las máquinas y disfrutar del espectáculo. No se CORRERÁ dentro de la localidad, no se «suspenderán» las normas de tránsito ni se invadirá la propiedad privada.

Debido a que la asociación aún está gestionando permisos, no podemos adelantarnos a ellos con la difusión de trazados, además de que puede aún estar sujeto a correcciones, por lo que no hay una «postura oficial» sobre esto, aparte de que se cumplirá lo ofrecido, que es el espacio y rampa, para darle más brillo a un fin de semana tuerca con el Encuentro de Autos Clásicos que ya es tradicional en Los Aromos.