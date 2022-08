«No quería que el fuego llegara a las piezas, donde están mis recuerdos»

El hecho se registró el viernes 19 de agosto a las 9.15 horas, en su domicilio en barrio Parque Virrey.

«Me encontraba sola, porque las nenas estaban en la escuela. Estaba acostada en mi cama con la puerta cerrada y sentí olor a humo. Me acerqué al calefactor de mi pieza y no era de ahí. Me volví a acostar y seguía sintiendo olor a quemado, entonces me levanté, abrí la puerta y vi que se había reventado el termotanque y había agarrado unos cuadros» comienza su relato, Lourdes Arce, al equipo del programa radial «Todo Pasa» de FM 88.9.

Y continúa: «Iba a tirar agua pero el fuego tomo las cortinas y decidi salir. Pedi ayuda a los vecinos, que son carpinteros y luego corrí una cuadra hasta la casa de mi novio, Marcos, para que me ayudara también».

«Los vecinos no querían que nos metiéramos, pero yo no quería que las llamas llegaran a las piezas, ya que allí se guardan todos los recuerdos del papá de mis hijas, Luciano, quien falleció electrocutado nueve años atrás» agregó.

El foco ígneo finalmente fue sofocado por ella y Marcos, su novio, con un matafuegos. Los Bomberos llegaron después.

«Quería, pensé que podía salir adelante sola nuevamente. Cerré la casa y me fui a lo de mi hermana, nadie se enteró ese día porque yo no quería. Hice vida normal todo el fin de semana. Y el sábado me empezaron a llegar notificaciones de depósitos de amigos y gente que no conocía. Le consulté a mi hermana y me dijo que viralizaron mis datos para que me ayudaran y tienen razón» manifestó Lourdes.

Sufrieron daños en el living, en la cocina -todos los electrodomésticos y muebles se derritieron- y daños en la loza que será revisada por un arquitecto. Afortunadamente el fuego no llegó a las habitaciones, si el humo.

Cabe recordar que Lourdes es viuda de Luciano Quinteros, un joven de 28 años que falleció nueve años atrás trabajando en su vivienda con una hormigonera. Murió electrocutado, justo cuando acababa de ser papá de una beba de dos meses.

«Esta casa la adquirimos cuando yo tenía 22 años y Luciano 20. La remodelamos con mucho esfuerzo hace un año. Yo sigo pero es dolorosísimo. Ya tengo 38 años, trabajo desde los 12. Tengo dos hijas de 15 y 9 años. Agradezco a mi novio Marcos que se metió conmigo para salvar una parte de la casa» concluyó.

Además Lourdes sufrió el robo de su negocio y por ello sus familiares y amigos decidieron iniciar una campaña para ayudarla. El CVU para colaborar es: 0000003100099437132372. Alias: LOURDESARCE83. CUIL/CUIT: 27306576998. Mercado Pago.