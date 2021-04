No se produjeron contagios en las escuelas de Alta Gracia

Hasta el momento, sólo se aisló al tres por ciento de las burbujas escolares: aquellas que fueron aisladas en algunas instituciones se debieron a la presencia de casos positivos cuyos contagios se dieron en ámbitos informales como encuentros familiares o sociales, los niños eran contactos estrechos de otros positivos. Así mismo, en ninguna burbuja aislada se pudo comprobar contagio en el marco de clases o actividades escolares.

Por otro lado, se continúa vacunando al cuerpo docente: hoy se vacunaron unos 180 maestros.

Por su parte, el Director de Educación, Rodrigo Martínez, agradece el gran trabajo que vienen realizando: “Quiero reconocer y agradecer el gran esfuerzo que realizan directivos, docentes y auxiliares para mantener las condiciones de bioseguridad en las escuelas y estar sumamente atentos para comunicar cualquier caso sospechoso o confirmado de contagio de COVID19, como así también el trabajo del equipo de Salud.

Creo que una vez más se demuestra que trabajando juntos, podemos sobrellevar, y ojalá pronto superar, la pandemia. Así también, es necesario que no relajarse como sociedad y seguir cuidándonos entre todos“.

En conjunto, la Secretaría de Salud y la Dirección de Educación, informaron que ningún estudiante se ha contagiado dentro de las escuelas, siendo el primer punto para remarcar del regreso a clases.

Las razones de que no se han generado contagios dentro de la escuela son: el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, la responsabilidad de las familias de dar aviso inmediatamente ante sospecha o confirmación de contagios y el compromiso de las y los docentes para atender rápidamente estas situaciones y comunicarlas al Municipio.

Un segundo punto para destacar, es el buen funcionamiento de la escuela bimodal y las burbujas. De esta manera, muchas veces los contagios se producen cuando no está asistiendo la burbuja, lo que no afecta a sus compañeros, o bien en caso contrario la semana de aislamiento coincide con la semana en que no asiste la burbuja a clases. Ambas situaciones significan que no se ve afectada la presencialidad de los estudiantes en las escuelas.

¿Qué sucede cuando se informa un contacto estrecho?

Recibida la información por la Dirección de Educación, se comunica a Secretaría de Salud Municipal que comienza el seguimiento del caso, su testeo y, si fuera positivo, el aislamiento y seguimiento epidemiológico de la burbuja a la que pertenece el estudiante.