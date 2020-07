“No somos anticuarentenas”, carta abierta de los choferes de la Provincia

En las ultimas horas, choferes nucleados en diferentes gremios del transporte cordobés compartieron una Carta abierta tras la crisis que hay en el sector y que tiene a los trabajadores contra las cuerdas desde hace más de 100 días. Aquí, la compartimos.



ARGENTINA MI PAÍS:

“Ahora el Gobierno reconoce que “son ellos los que no quieren que haya transporte público de pasajeros por la situacion de la pandemia”. Mientras hizo llegar un subsidio que alcanzó para depositar $5000 a cuenta de cada trabajador.

Este GOBIERNO SOLIDARIO quiso asegurarle una canasta básica a todos, y cuya política contra el hambre implicó el acceso a una Tarjeta Alimentaria (de hasta $6000) + un ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10000, por los cuales no hubo que hacer ningún trámite, y les alcanzaba para la compra de dolares, ganando con la diferencia $2000 +: asegurando un ingreso promedio por cabeza de = $18000. QUE ARGENTINA GENEROSA!! Los trabajadores queremos preguntarle al Gobierno:

Si está era su decisión para el transporte desde el principio? Porqué no previó asegurarnos una canasta básica a todos?

El IFE fue solo para planeros: Acaso nosotros no somos ciudadanos dignos de una canasta básica también,? Cual es la diferencia?

Si la cuarentena empezó en el mismo tiempo para todos por igual y teniendo los planeros un ingreso asegurado por mes de $18000 y los trabajadores $5000 por 2 meses: Porque nuestras familias, nuestros hijos, no tienen el mismo derecho al plato de comida en la mesa que ellos?

Quizás el gobierno aprovecho la situación para asegurar votos? Y para la gilada (o sea, los trabajadores) no tuvo tiempo? NO SOMOS ANTICUARENTENAS.

SOMOS CHOFERES QUE TENEMOS EL MISMO DERECHO QUE TODOS Y QUE SALIMOS A RECLAMAR NUESTRO SUELDO, el cual nos corresponde por ley”