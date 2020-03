Juan José Lopez estuvo al frente de la dirección del Hospital Arturo Illia desde mayo de 2016 hasta octubre de 2018. Él, más que nadie conoce del manejo interno de dicho nosocomio y del trabajo que a diario realizan los profesionales de las distintas disciplinas que allí se desempeñan.

En este marco de crisis sanitaria a nivel macro pero que también salpica lo local con cuatro casos confirmados de Coronavirus, RESUMEN dialogó con J.J, quien desde su casa y cumpliendo la cuarentena como corresponde, brindó su opinión y elogió el trabajo del Hospital.

“Por supuesto yo estoy en aquí en Alta Gracia con mi familia cumpliendo la cuarentena porque es lo que todos debemos hacer. Creo que la gran mayoría de los argentinos lo han entendido, es una cuestión de concientizar de que nos tenemos que cuidar no sólo por nosotros mismos sino también por todos los que nos rodean. Y hoy el aislamiento preventivo es lo esencial para poder minimizar lo que puede llegar a ser“, expresó quien fuera también en alguna oportunidad, Presidente del Tribunal de Cuentas del Municipio local.

“No tengo más que palabras de respeto para el enorme labor que están haciendo en el Hospital”

Consultado por este día a día y minuto a minuto que desde el Hospital realizan para evitar pero también tratar casos de COVID-19, el ex director expresó: “No tengo más que palabras de respeto para el enorme labor que están haciendo en el Hospital. Todos los profesionales son excelentes, de todos los servicios, realmente me pongo de pie con los enfermeros, el servicio de infectología en especial que es a quienes les toca afrontar esta situación, tanto Sandra como Analía que es la Jefa del área trabajan a destajo“, opinó López quien no dejó de referirse a Mariana Garay la actual directora del Illia: “Mis respetos también para con la directora porque esta trabajando mucho y poniendo todo lo mejor junto con el Intendente y Salud pública municipal. Creo que están haciendo muy bien las cosas y ahora depende de nosotros“.

Tras su retiro… ¿Cómo es su vida?

Como se sabe, este histórico peronista, está jubilado desde hace unos años y retirado de la actividad política. Ahora, dice que aprovecha su tiempo para encarar proyectos personales: “Estoy haciendo cosas relacionadas con la salud, iniciando un curso de Biomagnetismo que parte desde Buenos Aires hacia aquí. Es semipresencial a través de un sistema que está muy bien organizado y con este tema de la cuarentena es probable que nos manejemos via online y poder intervenir mediante videos. La verdad que es muy interesante y lo empecé también por curiosidad y porque ahora tengo tiempo para hacerlo“, contó el ex funcionario.

“También siempre poniéndome a disposición de la parte pública y si alguien necesita de mis servicios, los va a tener sin lugar a dudas”, culminó.