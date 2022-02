Noelia Martínez con el objetivo claro rumbo al Sudamericano Indoor de Atletismo

Desde el jueves de la semana pasada que Noelia Martínez, la atleta de Rio Tercero está instalada en la ciudad de Buenos Aires, de cara a la última parte de la preparación para su participación en el II sudamericano Indoor que verá acción en Cochabamba, Bolivia.

En un primer momento la intención de la velocista argentina era participar además de lo 400m, hacerlo en los 200m, pero no pusieron la distancia en el torneo.

La atleta de Rio Tercero dialogó con RESUMEN DEPORTIVO de la 88.9, en donde contó cómo viene su preparación y sus expectativas de cara a esta gran competencia internacional.

“Estoy contenta de haber clasificado venia de un año bastante complicado, duro en cuanto a lesiones, cambios generales, cambio de entrenador, cambio de lugar de entrenamiento, fueron muchas cosas. La idea es clasificar a la final y pelear alguna medalla, así que vamos a ver si se puede repetir. Es el segundo Sudamericano Indoor que voy a correr después del 2020 que se disputó el primero. Ahí logré la medalla en 200 metros y en 400 me había quedado un sabor medio amargo a la estrategia de carrera que me había salido, así que espero que ahora me salga un poquito mejor que aquella vez”

En el 2021 Martínez, compitió en el Campeonato Sudamericano de Atletismo de Mayores que se disputó en Guayaquil, Ecuador, en donde esa oportunidad logró la medalla de plata en la posta mixta 4×400. Pero luego de la competencia vendría un parate obligado de los entrenamientos y competencia producto de una lesión.

“Desde ese torneo estuve lesionada por una fractura por stress en el tobillo, me llevo 4 meses de estar con la muleta y la rehabilitación, me frenó mucho con el ritmo competitivo. Ahora por suerte está todo bien, entrenando de maravilla con los cambios que hice con el entrenamiento, la verdad que lo que falta es competir, y agarrar ritmo de competencia, ahora una vez que arranque lo voy a ir logrando”.

La preparación para esta competencia es lo fundamental, es por eso que antes de instalarse en Buenos Aires previo a su viaje a Bolivia, “Noe” estuvo un mes en Mar del Plata, buscando la mejor condición física y atlética para poder lograr nuevamente una medalla.