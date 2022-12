“Nos estamos jugando la recuperación de la provincia, o vamos todos juntos o no llegamos”

Se acerca el final del año, y con ello también comienza el receso de las actividades políticas. Sin embargo, la incertidumbre electoral del 2023 tiene a todos los partidos en velo por la definición de fechas y candidatos para los comicios. En torno a esta coyuntura, Marisa Carrillo, legisladora provincial, visitó los estudios de la 88.9, donde dialogó con el equipo de Todo Pasa sobre el panorama que enfrenta el radicalismo y Juntos por el Cambio. La legisladora, quien es perteneciente al Mestrismo, se refirió al referente de dicho sector de la UCR: “Ramón viene trabajando sostenidamente, no solo en el Comité Nacional como delegado y coordinador de la mesa de Justos, sino recorriendo también la provincia. Estamos todos a la expectativa de la determinación de los candidatos, porque el tiempo avanza y no tenemos nada definido. En cuanto al reglamento interno, es importante en los pueblos y ciudades de los departamentos porque ordena. Si no va a ser difícil establecer los candidatos. Cada uno tiene sus realidades y características”.

Con respecto a la figura de De Loredo, la referente radical expresó: “En la política cada uno juega para ver dónde se fortalece individualmente y en el espacio al cual pertenece. Es indiscutible que él será candidato, pero si no define el lugar que ocupa, es difícil encolumnarse y poder empezar a trabajar. Hay distintas personalidades y dirigentes. En el radicalismo tenemos dirigentes de gran peso y trayectoria. En el caso de la elección pasada, lo posicionó en un lugar y le da una responsabilidad muy grande. Nos estamos jugando la recuperación de la gobernación de la provincia de Córdoba. Se ha aprendido de lo que pasó en el 2019. O vamos todos juntos o no llegamos”.

Sobre las elecciones provinciales y su influencia en lo que serán los comicios en Alta Gracia, Carrizo señaló que el primer termómetro va a ser la elección provincial, y eso también definirá a los candidatos locales. “Vemos muchos dirigentes con posibilidades de gobernar en cada localidad”. En cuanto a la posibilidad de una interna, la legisladora aseguró que esta es “legitimadora”. “Cuando te exponés a la consideración de la gente, te estás jugando la elección y tenés que trabajar en la interna. Soy una férrea defensora del acuerdo, pero a veces es necesario la interna. Hay que aprender que el que gana conduce y el que pierde acompaña”.

Por otra parte, en el día de ayer se sancionó una ley de cambio de competencia, relacionada con el Juzgado de Alta Gracia. Se trata de un proyecto que busca dar respuesta a la cuestión de violencia. “Es un proyecto en el que hemos trabajado dos años, que trata de cambiar de competencia del tema de la violencia al Juez de Control. Esto busca aliviar las tareas de la Jueza Civil. Se trata de redistribuir las tareas y dar respuestas más rápidas. Seguramente no sea la solución definitiva, pero sí es un paso en avanzar en gestiones de esta complejidad”, explicó Carrizo. El proyecto es de su autoría, y lo realizó junto con la legisladora Rinaldi. El mismo regirá no sólo en Alta Gracia, sino que también será para Carlos Paz, Jesús María, Dean Funez y Río Segundo.