La Concejal de Alta Gracia por la UCR Lucía Allende le concedió una entrevista #ManoAMano a #RESUMEN en donde criticó la gestión sobre la inauguración de la pileta ex olímpica municipal, dio su opinión acerca del caso del Legislador Orlando Arduh y manifestó su parecer acerca de la interna del Radicalismo local.

-¿Cómo evalúa la mitad de su mandato como Concejal de Alta Gracia?

-“Hemos intentado poder balancear en lo que hace a la función de nosotros como concejales opositores proponiendo puntos concretos para lograr una mayor eficiencia del sistema de salud, el acompañamiento a los comerciantes y la comunidad productiva como así también a los artistas locales. En el otro caso, hemos acompañando al Intendente Municipal con nuestro apoyo en los momentos difíciles en este contexto tan particular de la pandemia, que si bien no es utilizada como excusa por nosotros pero si cambió los ejes de atención. Nuestro rol de control también lo ejercimos, ya se que por ahí es “odioso” o parece que solo genera críticas, pero es una función que tienen los opositores que es poner el ojo en aquellas cuestiones tanto de la oportunidad de las cosas que decide el Intendente como el control de la manera en la que se realiza los gastos con sus respectivos procedimientos de contratación en los que se debe cumplir la normativa vigente. Cuando uno maneja los fondos públicos del estado, se debe basar en todos estos principios. Nos ha costado mucho que este Gobierno Municipal entienda sobre consensos: Muchas veces el Intendente ha tomado decisiones en soledad y eso no lo acompaño por que no hace que sean con legitimidad, eso es una deuda que tiene pendiente Torres”.

-¿Cuáles serán sus proyectos y propuestas para este año?

-“Necesitamos generar un orden de prioridades en la Ciudad, que hoy no está, también poder acompañar a través de proyectos de ordenanza o de resolución que es la forma que tenemos los concejales de contribuir al saneamiento de problemáticas que esta teniendo la Ciudad que son cuestiones básicas como obras esenciales de agua, cloaca o pavimento y empezar de una vez por todas a planificar a Alta Gracia, que sabemos que está creciendo demográficamente, es una de las ciudades del Gran Córdoba que más ha crecido y es por eso que se debe acompañar de mayores servicios que se prestan y en eso Nuestra Ciudad ha quedado atrás. Existe un plan de ordenamiento urbano que en algunas cuestiones hay que modernizar y actualizar y para eso se precisan consensos políticos ya que la Ciudad necesita que todos pensemos en el bienestar de la ciudadanía. El acceso a la información pública, la transparencia, el Gobierno abierto, presupuestos participativos con los vecinos son deudas que aún tiene esta administración y se tienen que generar oportunidades de participación ya que lo que hace el Intendente es gestionar con sus impuestos. La Ciudad sigue teniendo grandes problemas con respecto a la accesibilidad y la salud pública, y es en el ámbito del Concejo Deliberante en donde se deben solucionar estas cuestiones”.

-¿En qué se basan sus críticas a la inauguración de la pileta semi-olímpica?

-“Sin lugar a dudas que la recuperación de un espacio público como lo ha sido la pileta olímpica, hoy ya no más olímpica, debería generar la alegría y felicitación de todos, nadie podría estar en contra de que ese lugar sea utilizado sobretodo por niños y jóvenes de la Ciudad que necesitan de recreación, es un espacio que forma parte de nuestra vida en Alta Gracia. Ahora bien, esto no puede estar alejado de cómo se realiza y bajo que contexto se hace. En cuanto al cómo hemos manifestado junto al Tribunal de Cuentas una serie de irregularidades con respecto a las contrataciones haciendo volver atrás más de un expediente. Hubo supuestos concursos de precios cuando la obra ya estaba adjudicada y el contratista ya la estaba haciendo, son cuestiones que no se pueden dejar pasar y por lo tanto esto genera tendencia en la forma en la que se manejan las cosas dentro del Municipio. Por otro lado es la oportunidad, se llevan gastados $28 millones, siendo que hay problemáticas tan básicas como lo es el servicio de agua o la recolección de residuos, en estos días en falta por que algunos camiones están rotos. Esto no es una cuestión de opinología de la oposición, nos lo dicen los vecinos tanto a nosotros como al Ejecutivo que parece que mira para otro lado. Nadie está en desacuerdo con la inauguración de la ex pileta olímpica pero se deben marcar las cosas que están mal”.

-¿Qué opina del caso Arduh? ¿Qué camino le parece que debe llevar adelante el Tribunal de Conducta Partidario?

-“No tuve la oportunidad de conocer detalladamente los fundamentos del proyecto de ley sobre la regulación del juego online, pero si hay que asumir de que es una realidad que hoy existe y bajo el precepto de que alguna manera hay que regularlo para poder controlarlo y estar presente en esto se ha impulsado esta ley. Por otro lado, fuertemente el bloque de la UCR salió a oponerse dando razones de que había intereses detrás del impulso del proyecto y en ese momento se inicia el conflicto. Desde lo político, el ojo solo se ha puesto en un solo legislador siendo que el Peronismo lo acompañó al 100% al proyecto. Pasó desapercibido que se aprobó el juego online en Córdoba y se centró únicamente en la actitud de que ha tenido un legislador. Con respecto a lo partidario, veremos que decide el Tribunal tras la defensa de Arduh”.

-Para fines de 2021 tres sectores del Radicalismo local (Barrionuevo, Carrillo y Jean) realizaron un acto político ¿Qué opinión tiene al respecto de ese evento? ¿Cuándo se verá realizar algo similar a los demás sectores de la UCR en donde Ud. tiene participación?

-“Ellos están en su derecho de juntar a su militancia que los ha acompañado el año pasado durante las elecciones, no tengo más para decir en cuanto a los demás sectores internos de la UCR. En cuanto al nuestro, lo que puedo decir es que se aceleró la llegada al 2023 el año pasado en donde la elección legislativa movilizó mucho desde lo político, que nosotros no hayamos hecho una reunión con fotos para la prensa no significa que no estemos reuniéndonos y dándole continuidad a lo que creemos como fuerza política que hay que hacer como tener un contacto constante con nuestros militantes ya que son el reflejo de lo que piensa el vecino común”.