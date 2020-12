“Nos pone muy contentos porque estábamos esperando esto hace 10 meses”

El COE Central aprobó el protocolo que establece shows en vivo con cuatro músicos en escena. Esto se dio luego de una reunión entre autoridades provinciales, músicos y productores. Sin embargo, no rige para boliches y bailes. En esta línea, el músico local Pepe You, nos expresó su alegría por poder volver a los escenarios, tras 10 meses de inactividad.

“Estamos muy felices por la noticia, aunque no hay que dejar pasar que tardó muchísimo en llegar, pero porque antes no quisieron no porque no se podía. Igualmente nos pone muy contentos porque estábamos esperando hace 10 meses esto” expresó Pepe You. Y continuó: “El contacto con la gente es una de las cosas que mas se extrañan, somos una banda que transmitimos mucha alegría y eso hace que a los lugares que vamos la gente se arrime y nos demuestre ese cariño”.

Pepe You y su banda, como todos, estuvieron 10 meses sin subirse a un escenario y eso lo sintieron fuertemente debido a que venían de un verano lleno de éxito y de festejar su primer aniversario días antes del aislamiento. El tiempo sin actividad lo aprovecharon para ensayar, según cuenta y ahora además, están adaptando el show “porque sabemos que muy pronto vamos a poder tocar. Será de una manera diferente a la última vez en donde había 800 personas, pero a pesar de que la gente estará sentada no queremos que se pierdan nuestras características de ‘fiesta y cumbia en vivo'” dijo el músico.

Finalmente, Pepeyou aseguró que irán incorporando músicos en escena a medida que se vaya permitiendo desde el COE.