“Nos vamos a focalizar en ofertas de trabajo genuino para Alta Gracia”

El intendente Marcos Torres anunció ayer la reorganización del gabinete municipal. Uno de los funcionarios que participó en esta transición fue Mauro Proto, ahora Subsecretario de Comercio, Industria e Ingresos Públicos. “Tengo ganas de seguir trabajando de la misma forma que vengo trabajando hasta ahora. El equipo económico siempre funcionó bien y dimos seguridad durante la pandemia. La municipalidad está sólida y por ello se pueden avanzar con algunas obras. No voy a perder la brújula, somos funcionarios, hoy estamos, mañana no”, declaró Proto.

Hace ya dos años y medio que el Subsecretario forma parte de la gestión pública. Abogado de profesión, se dedicó 9 años al sector privado, hasta que fue convocado por el Ejecutivo para formar parte del Gabinete. “En primera medida hay que tener todas las patas: la política y la técnica. No me arrepiento de haberme metido en la función pública. No podía hacer las dos cosas y por eso dejé mi estudio”. Además de sus tareas de gestión, Proto es encargado de la conexión entre Alta Gracia y Córdoba dentro del PJ.

Sobre sus nuevas tareas, el funcionario dijo: “Junto con Dileo nos encargamos de lo recaudatorio. La idea es un Estado presente y con grandes obras. Estamos avanzando con el comercio y empleo para la gente de Alta Gracia. Vamos avanzando con el Parque Industrial y el Parque Pyme. Nos vamos a focalizar en eso: ofertas de trabajo para que haya empleo genuino en Alta Gracia”. En este momento hay cuatro propuestas empresariales a evaluar para ingresar al Parque Industrial, anunció el Subsecretario.

Con respecto al caso Güemes, el funcionario explicó que elevaron expediente al Tribunal y éste es quien determinará si se levanta la clausura, si se emitirá una multa o cuál será sanción que tendrá lugar. “Vamos a sumar controles en los distintos eventos organizados por el municipio y también para las noches de Alta Gracia en torno de los boliches y bailes”, señaló Proto, remarcando la labor del cuerpo municipal en los controles de las actividades nocturnas de la ciudad.