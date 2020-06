“Nosotros no echamos a nadie, la manifestación fue por temas políticos”

El pasado martes, la noticia de la salida del Dr Juan Goiburu, médico que prestaba servicios en Villa los Aromos, provocó que los vecinos rápidamente se organizaran en contra de esta decisión comunal y realizarán un bocinazo masivo. El mismo, se llevó a cabo ayer en horas del mediodía y tuvo un importante acompañamiento.

Pero, hubo quienes aseguraron que el reclamo no era sólo por esta desvinculación sino que arrastraba otros pedidos como la nulidad del aumento de 80% de agua y el de la incorporación de otros trabajadores despedidos.

Al respecto, la Jefa Comunal de la localidad, Nelly Morales, habló con la 88.9 y dio otra versión de lo que ayer se vivió.

“Fue una noticia falsa. En realidad en la comuna no se echó a nadie, han terminado algunos contratos del mes de junio que duraban seis meses. Se están haciendo algunas transformaciones y también por un tema de emergencia económica tenemos que reveer muchos temas, lo que pasa es que salieron a decir que nosotros habíamos echado y se hizo una manifestación que yo atribuyo a temas políticos partidistas, hay que decir las cosas como son”, expresó tajante Morales.

La Jefa Comunal aseguró que pudieron dialogar abiertamente con tres personas que estaban en la marcha y no dejo pasar el incidente del camión recolector, el cual pudo haber sido una tragedia.

“Primero vinieron por el tema del agua, ahora con el tema del médico y justo ayer a las seis de la mañana nos incendiaron el camión de la basura. Es un hecho terrible al patrimonio de la villa. Lo que paso fue una acto de sabotaje muy mal intencionado hacia un bien de la comuna”, sostuvo respecto al incendio de la caja compactadora del utilitario.

“Acá es evidente que hay grupos comandados por estos sectores. Nosotros tenemos espalda para aguantar y cabeza para pensar. Tienen la libertad de poder manifestarse, nosotros estábamos tranquilos en la puerta de la comuna, yo no soy una persona que se esconda, sino que me gusta dialogar y llegar a buen puerto.

Ellos pedían por el médico, pensaban que en lugar de ese médico íbamos a nombrar otro.

Creo que somos una de las únicas comunas que tiene tres espacios para dividir a la gente para no juntarnos. Salieron a protestar nada más que por esto, porque a un médico se le terminó el contrato. Esta es una protesta netamente política”, culminó.

Nosotros no estamos recortando en salud, es simplemente la finalización de un contrato. Acá Los sueldos no son muy altos y a veces hay que recortar con los que poseen sueldos mayores, jamás voy a recortar a los que menos tienen.

Salieron a protestar por un médico que pertenece a una línea política y fue nombrado por la gestión anterior, porque ayer quedó muy claro. Esto fue un sabotaje”.