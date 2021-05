“Nuestro eje será planificar, diagnosticar, caminar, conocer y buscar soluciones diferentes a las que da el municipio”

Martín Barrionuevo, Presidente del Comité de la UCR Alta Gracia, asumirá en los próximos días su cargo y contó a RESUMEN DE LA REGIÓN que se está planificando: “Ya está proclamada la lista y estamos definiendo cómo hacemos el acto que se llevará a cabo en los próximos días. Tenemos dos opciones, presencial con todas las medidas de bioseguridad o a través de la plataforma Zoom. Personalmente me gustaría que estén presentes representantes de instituciones intermedias, asociaciones civiles, representantes de otros partidos políticos; más en estos tiempos de pandemia donde hay que trabajar de una manera plural, tener esa sensibilidad además del cuidado y mucho mas me interesa que estén los militantes o los afiliados y por ahí con el Zoom aún en algunos sectores no tiene buena llegada, ahí es donde está el inconveniente“.

Con respecto a los proyectos que tienen junto al Comité, relató: “Primero tendremos que tener una reunión con los secretarios para ordenar las secretarías y comenzar a trabajar fuertemente, sacar el partido a la calle, generar en dos o tres puntos de trabajo esa territorialidad que el partido últimamente no está teniendo, partir de una premisa cierta, para tener un resultado positivo no solamente de acá al 2023 sino de acá en adelante. Hablar y reunirnos para tener un dinámica de trabajo con los ediles de nuestro partido, quienes nos representan”.

En relación a que se realizará internamente, manifestó: “Dentro del Comité vamos tratar de forjar liderazgos en los jóvenes, hombres y mujeres tengan posibilidad de aprendizaje, de formación política“. En cuanto a la ciudad de Alta Gracia, el referente apuntó: “También trabajar en algunos proyectos colectivos que incluyan a la ciudad toda, planificar, diagnosticar, caminar, recorrer conocer y busca soluciones diferentes a las que da el municipio, ese es nuestro eje”.