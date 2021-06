Hoy a las 12hs peluqueros, estilistas y esteticistas se autoconvocaron y se movilizaron por el centro de Alta Gracia, en reclamo para poder abrir sus puertas y trabajar con todos los protocolos exigidos por el municipio.

Tatiana, estilista de la ciudad, habló horas antes al aire de TODO PASA y relató la situación en la que se encuentran hoy en día todos estos rubros. “Nuestro sector se ha visto muy afectado con estas restricciones. Está bien que somos no esenciales, pero para algunas personas dependemos y vivimos de esto. Nuestro reclamo es que nos dejen trabajar. Venimos respetando todos los protocolos correspondientes”.

El formato de atención es de una persona por turno, y nunca hay más de un cliente en el salón. Los profesionales solicitan poder abrir y trabajar hasta las 19hs, como gran parte de los comercios que hoy funcionan en la ciudad. “Entendemos la situación que se está viviendo mundialmente, pero también que nos entiendan a nosotros. No nos sirve una ayuda de 20 mil pesos para costear todos los gastos. La luz la seguimos pagando y los impuestos también. No sé qué va a salir de todo esto, pero la verdad que me encantaría que nos den la posibilidad de poder trabajar. Son muchos días para tener cerrados nuestros negocios y estamos muy afectados”.

Otro punto que remarcó la estilista, es que “no hay nadie que nos respalde. Las cosas son muy inconclusas y poco claras. Lo único que queremos hacer es trabajar, respetando todos los protocolos que se exigen”.

Dentro del ámbito en el que se desempeñan, los procedimientos de por sí exigen un nivel de higiene muy alto, debido al trabajo que se realiza. Muchos de estos profesionales utilizan ambos, escafandra, guantes, y casi todos los materiales son descartables. “Nuestro método de trabajo fue siempre igual. No entiendo por qué no nos dejan trabajar. Cuando vas a estudiar, lo primero que te enseñan es mantener la higiene”, dijo Tatiana. Mientras tanto, estos sectores esperan una respuesta del ejecutivo y poder entrar en una mesa de diálogo para consensuar una posible reapertura de estos rubros.