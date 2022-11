¿Nueva ola de arrebatos en barrio Cámara?

El pasado viernes, una adolescente de 14 años, mientras caminaba por calle José Hernández rumbo a la escuela, fue interceptada por un sujeto que circulaba en bicicleta y le arrebató el teléfono celular. Solo unas horas antes, otra joven había corrido con la misma suerte en Lorusso casi avenida del libertador.

Los vecinos aseguran que los hechos de arrebato son un constante que preocupa. Ya en su momento este medio reportaba sobre este flagelo y, al parecer, los casos nuevamente se han incrementado.

«Desde el barrio hemos hecho notas, juntado firmas, tuvimos muchas reuniones con las autoridades policiales y el patrullaje aumenta un tiempito, cuando nos quejamos, después de nuevo vez las calles liberadas», expresó Mónica, una vecina a RESUMEN, quien aseguró que hace algunas semanas le tocó evitar un robo junto a su hermano.

«Salía de la verdulería con mi hermano, vimos que iban dos chicas y un tipo en moto se acerca le quiere quitar la mochila o un bolso a una de ellas, nosotros pegamos el grito y mi hermano salió corriendo detrás, hasta que el tipo de fue. No le llevó nada pero la chica estaba muy asustada. Llamamos a la policía y la verdad ni sé si llegó o no el móvil, nos habremos quedado unos 15 minutos y en ese momento no llegó nadie», agregó la mujer.

«El barrio está cada vez más peligroso. Otra vez necesitamos que la policía nos cuide pero que sea permanente», añadieron.