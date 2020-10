Nuevas medidas: Los fiscales podrán actuar de oficio para sancionar

Los locales gastronómicos, gimnasios y academias no deberían abrir, por dos semanas. Pero, en forma individual o a través de sus cámaras, muchos de ellos anticiparon que no acatarán la medida y otros ya en el día de ayer opta-ron por no cumplir. Reclaman por su situación económica, plantean que fueron los sectores que más estuvieron cerrados y objetan que sean los sitios en los que se produzcan más contagios.

Según señalaron medios provinciales, el Gobierno de Córdoba, en su decreto de adhesión, ordenó que sean las municipalidades las encargadas de hacer cumplir estas normas, aunque anticipó que la Policía “podrá prestar colaboración” y que los fiscales “podrán actuar de oficio” para sancionar los incumplimientos.

Por otro lado, en el día de ayer, el Ministro de Gobierno Facundo Torres, señaló al aire de Todo Pasa: “estas restricciones que alcanzan a los seis departamentos, son determinadas por el Ministerio de Nación; es una ley y no podemos estar en contra de la ley. Hay que cumplirla. Todas las jurisdicciones adhirieron. Los Gobiernos locales tendrán que trabajar a través de sus redes de inspectores, con la fuerza policial. Tendrán que velar por el cumplimiento. La justicia también tendrá que velar por el cumplimiento del DNU. El estado de derecho es lo único que no nos va a permitir un estado de anarquía”.

Recordamos que en la tarde de ayer se generó un gran revuelo en el bar Arquestrato, ubicado en la zona del Alto. Es que este bar abrió sus puertas para atender a los clientes en el lugar, es decir en las mesas, y no como dictamina el DNU: con delivery y take away. Ante la inminente clausura del bar, colegas gastronómicos y comerciantes se hicieron presentes en Arquestrato para oponerse al cierre. Entre gritos y reclamos sobre la necesidad de trabajar por parte de todos los presentes, la Municipalidad decidió entonces irse sin clausurar Arquestrato, pero sí dejó una segunda constancia de que estuvo en el lugar.

Ahora será turno de la Justicia intervenir en el caso, porque al fin y al cabo, se está incumpliendo el Decreto de Necesidad y Urgencia que implica la vuelta a Fase 1 en el departamento.