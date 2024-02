¿Nuevo amor? Viviana Canosa estaría saliendo con un sobreviviente de la tragedia de Los Andes

Cuando se trata de rumores, todos estamos al tanto. En el marco de las especulaciones respecto a su futuro profesional, ahora a la vida de Viviana Canosa se le sumó un nuevo rumor: ¿está saliendo con un sobreviviente de la tragedia de Los Andes?

Según mencionó Fernanda Iglesias, Canosa y Carlos Páez habrían sido vistos juntos en un evento social, alimentando así las sospechas sobre un posible vínculo romántico entre ambos. “Él, verdaderamente es un personaje muy importante, en Uruguay y también acá, en Argentina, y estuvo en boca de todos estos últimos meses por una película”, comenzó diciendo Iglesias.

“Me contó una persona del Uruguay que el yerno de Carlitos Páez ya andaba contando que él estaba con Viviana”, agregó Fernanda sobre la supuesta relación entre Canosa y el uruguayo. Carlos Páez es uno de los 16 sobrevivientes del accidente aéreo conocido como La Tragedia de los Andes y que volvió a dar de qué hablar tras el estreno de la película nominada a los premios Óscar “La Sociedad de la Nieve”, en la plataforma de streaming Netflix. Páez actualmente es conferencista y empresario.

Sin embargo, los involucrados en los rumores hablaron al respecto: ¿qué dijeron?. Por un lado, la periodista expresó su desconcierto ante los rumores infundados y reiteró que está enfocada en sus proyectos profesionales y en disfrutar de su vida personal sin tener que lidiar con especulaciones sin fundamento. Además, Canosa aprovechó la oportunidad para aclarar que su relación con Carlos Páez Vilaró es puramente amistosa, desmintiendo cualquier insinuación sobre un posible romance entre ellos.

“Nada que ver. No salí ni con Lacalle Pou ni con Carlitos Páez Vilaró. No estuve con ninguno de los dos ni estaré. No hay nada que ocultar, Carlitos es lo más y es un amigo, y me da vergüenza tener que aclarar porque nada que ver”, aseguró Viviana.

Por su parte, Carlitos Páez expresó: «Me explotó el teléfono después del programa de Ángel de Brito por mi supuesto romance con Viviana Canosa. No es así».

Y luego explicó el evento que compartieron: «La fui a buscar para La Noche de las Emociones, que es un evento benéfico. La fui a buscar y la llevé de vuelta a su casa. Encantadora la verdad. Siempre le tuve una gran admiración por el coraje que tiene para decir las cosas. Me parece una mujer espléndida. Pero lejos estoy de un romance», dijo el uruguayo, llenando de elogios a la periodista y conductora, pero negando el romance.