O Dis disparó contra la falta de accesibilidad de la Plaza Mitre

Desde el Observatorio para el cuidado de la dignidad de las personas con discapacidad (O Dis), realizaron observaciones sobre la flamante Plaza Mitre, haciendo hincapié- desde su lugar- a la falta de accesibilidad que el lugar, recientemente inaguagurado, tiene para las personas con discapacidad.

Aquí el comunicado completo:

“Ante la remodelación de la plaza Mitre, re inaugurada el pasado miércoles 17 de marzo, vemos con agrado que se hayan mejorado las veredas y el embellecimiento de este espacio público tan importante para la ciudad de Alta Gracia.

Sin embargo, nos llama poderosamente la atención que no se hayan tenido en cuenta las normativas de accesibilidad para que todas las personas puedan disfrutar y transitar dicho espacio.

Si bien el intendente aclaró que hubo una inversión muy importante, observamos que:

• No se colocaron sendas táctiles para personas ciegas o de baja visión.

• En la parte central de la plaza las rampas están colocadas como parches, sin que se construyeran circuitos accesibles como parte del diseño universal, además dichas rampas tiene quiebres y los bordes no tiene protección lo que puede producir caídas al usuario de silla de ruedas o muletas

• No existe accesibilidad a los sanitarios

• No existe accesibilidad a los juegos ni a la zona donde están las mesas.

• El escenario tampoco tiene acceso a personas con movilidad reducida o usuarios de sillas de ruedas, lo que significa una barrera a los músicos y artistas con discapacidad

• Varias de las rampas de acceso a la plaza no cumplen con la pendiente máxima permitida

• No hay estacionamiento en todo el perímetro de la plaza, ni en zonas aledañas para personas con discapacidad

Nos preocupa que desde la Secretaría de Obras Públicas hayan obviado el diseño universal en este espacio público tan importante para la ciudad, siendo que es una plaza por la que circulan todas las líneas de transporte urbanas e interurbanas. También, está próximo a escuelas, instituciones que trabajan con discapacidad y clubes deportivos.

Sin dudas estas decisiones deberían ser un trabajo integral entre las distintas áreas, pero coordinado por el Consejo de Accesibilidad y de PCD, organismo intersectorial que asesora al Poder Ejecutivo en todo lo referente a discapacidad y accesibilidad. ¿El Consejo está funcionando?

Recordamos, por otra parte, que el Gobierno de la Provincia de Córdoba cuenta con un área específica de Accesibilidad que asesora a municipios y comunas para que las obras públicas sean accesibles para todos.

No es un dato menor que, según las cifras que se manejan, un 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad, y que este porcentaje podría llegar al 18% en el 2030.

Como Observatorio, es nuestra misión hacer las observaciones pertinentes para la DIGNIDAD de todas las personas con discapacidad en nuestra sociedad.

Dignidad y Derechos para todas las Personas con Discapacidad PcD que se concretan en Aplicación efectiva de las Normativas Vigentes.

Convención Internacional de las Personas con Discapacidad Sujetos de Derechos (2006-ONU-Naciones Unidas A/RES/61/106 del 13/12/ 2006)

Ley 26.378 Sancionada el 21/05/ 2008 y Promulgada el 6/06/2008 Congreso de la Nación Argentina y se le otorga jerarquía constitucional en el Honorable Senado de la Nación el 19/11/2014”