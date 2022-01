«Opinan funcionarios que durante su gestión no supieron ponerle el cascabel al gato»

Entrevistado por el equipo de periodistas del programa radial «Todo Pasa» de FM 88.9, el concejal opinó sobre los dichos de sus pares del bloque Alta Gracia CRECE y ex funcionarios que fueron gobierno en gestiones anteriores, quienes criticaron al gobierno actual por la falta de agua en ciertos sectores de la ciudad, durante la ola de calor que azotó al centro del país, la semana pasada.

«Se ha llevado adelante una obra muy importante en la Planta Potabilizadora a través de la cual se ha sextuplicado su capacidad. Hay agua, el problema no es la falta sino la presión y se está trabajando en etapas para lograrlo. Entendemos a los vecinos que estaban enojados y nosotros hemos puesto la cara todo el tiempo. No he visto a ninguno ayudando a la gente, al único que vi colaborando, fue al presidente de la Unión Cívica Radical (Martín Barrionuevo)» manifestó enojado Ortíz.

Y continuó: «Nuestra función es acompañar al intendente para acompañar al vecino, jamás le hemos echado la culpa a nadie, es una problemática de vieja data que tiene varios años y de repente aparecen ex funcionarios que fueron gobierno años atrás y no le pusieron el cascabel al gato».

Sobre el cierre del 2021, el comienzo de este 2022 y los proyectos para este nuevo periodo legislativo, el concejal detalló: «Hemos terminado el 2021 con mucho dinamismo, con una sesión extraordinaria muy importante, donde se trataron grandes temas como tarifaria y presupuesto, entre otros. Venimos transitando dos años muy duros, con un contexto de incertidumbre, en el cual habíamos planificado en septiembre una temporada turística que debimos modificar, tenemos una suba de casos que no se esperaba».

«Han quedado proyectos en el tintero que serán tratados este año, uno de ellos es la revisión del Plan de Ordenamiento Urbano (POUT) ya que la ciudad ha crecido y va a crecer más con la autovía alternativa de Ruta 5. También el Código de Espectáculos Públicos, sobre todo en la habilitación de locales donde se brinden espectáculos» concluyó Ortíz.