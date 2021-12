Orlando Arduh rumbo al ostracismo: Todo Juntos por el Cambio en su contra

Esta semana, se debatirá en la Legislatura un proyecto de Ley presentado por Orlando Arduh y cuatro legisladores del PRO para regular el juego online en la Provincia de Córdoba, lo que logró que todo el arco político de Juntos por el Cambio saliera en su contra.

Los primeros en repudiar su idea fueron los Presidentes de los partidos miembros de Juntos por el Cambio en Córdoba a través de un comunicado en el que manifestaron: “Expresamos nuestro rechazo a un proyecto que sólo tendrá como consecuencia la apropiación de recursos de los cordobeses que sufren la gravísima situación económica y social, en un marco del 46 por ciento de pobreza, en muchos casos, con desesperación”. Luego desde el interior de SUMAR, coalición interna radical de la que Arduh forma parte, llegaron las críticas por parte del Diputado Nacional Rodrigo de Loredo: «El tratamiento intempestivo y urgencia para poder tratarlo en la última sesión del año demuestra la irresponsabilidad detrás de un tema complejo. El juego online no es un juego», sentenció el Presidente del Bloque Evolución Radical.

A medida que fueron pasando las horas, las críticas fueron más directas y subidas de tono contra Orlando Arduh: Luis Juez lo tildó de «idiota útil y empleado del poder»; su compañero de bancada Juan Jure sugirió que es un coimero al aseverar que “es inentendible que la legalización de las apuestas sea un proyecto que presentaron cinco legisladores de mi bloque, asumiendo ellos el costo político que no quiere asumir el oficialismo. ¿Cuál será el premio por semejante favor?”; la Senadora Nacional Carmen Álvarez Rivero dijo que «tiene que retirar este proyecto ya que aún está a tiempo de no tirar su prestigio a los chanchos» y por último Dante Rossi aseguró que «el proyecto de Arduh lo redactó Hacemos por Córdoba».

El Legislador Arduh no es la primera vez que está en el ojo de la tormenta con respecto a problemas «con la Ley»: Cuando fue electo por primera vez en 2011 y antes de asumir el cargo, fue imputado por la Justicia en dos causas relacionadas a la megaestafa al Registro de la Propiedad: La primera por operatorias para la compra de dos campos en el Departamento Colón, tasados por un total de 8 millones dólares y la segunda por operatorias en la compra de campo ubicado en inmediaciones de la autopista Córdoba-Rosario, tasado en 700 mil dólares. En ambos casos, Arduh fue imputado por los delitos de «supresión adulteración y falsificación de instrumento público y falsedad ideológica».

Consultado por #RESUMEN, el referente local de Arduh, a través de su nucleamiento interno Consenso, el ex Concejal Leandro Morer manifestó: «No conozco la letra chica de la ley, así que no puedo opinar. Yo prohibiría el juego tanto presencial como virtual, pero el juego online hoy en día existe». Por su parte el también ex Concejal de Alta Gracia Roberto Brunengo recordó que fue él quien «en 2014 presenté el proyecto que intentaba limitar el horario de funcionamiento de los casinos, que era una iniciativa copiada a una ordenanza que se había aprobado en Río Cuarto impulsada en ese entonces por el Intendente Juan Jure, la que finalmente fue declarada inscontitucional, en un fallo aberrante, por el Tribunal Superior de Justicia y avalado por la Corte Suprema», puntualizó el radical. Y cerró diciendo «demás está decir entonces que estoy absolutamente en contra de cualquier iniciativa que pretenda legalizar éste tipo de juego que al único lugar que conduce es a la ludopatía».

La Legisladora Provincial Marisa Carrillo, participó está mañana de una reunión en la que participaron miembros de todos los bloques y partidos políticos de Juntos por el Cambio en la Legislatura en la que cerraron filas en contra de la regulación del juego online: «Es un proyecto propuesto por el Legislador Arduh y el Peronismo cordobés, el mismo atenta contra los cordobeses y fomenta la ludopatía». De la reunión también participó la Iglesia Católica y la Pastoral Social de Córdoba.

El Presidente de la UCR Alta Gracia, Martín Barrionuevo, criticó con dureza al Legislador Provincial diciendo que «lo de Orlando Arduh es un error personal, político y partidario. Es vergonzoso, dónde el Radicalismo no llevaría adelante jamás estás decisiones, evidentemente está fuera de eje su labor parlamentaria, su proyecto es unipersonal y mientras vive en una nube de egoísmo, personas sobretodo de escasos recursos quedarán atrapadas mientras que unos pocos se vuelven millonarios a costa de los cordobeses», advirtió el joven dirigente. «Ojalá nuestro partido siga tomando cartas en el asunto como hasta ahora, ya que el repudio a este impulso ha sido rotundo de parte de la mayoría de los que representan al partido y a Juntos por el Cambio», cerró Barrionuevo.

Arduh intentó esta mañana defenderse de las críticas pero no hizo más que empeorar su situación ya que consideró que el aplastante triunfo que Luis Juez obtuvo en las urnas el pasado 14 de noviembre son «5 minutos de gloria que los busca dilatar a través de la vehemencia, un personaje oportunista».

Hoy en día, se puede decir que la iniciativa de Orlando Arduh pone en claro peligro la unidad de Juntos por el Cambio en la Provincia de Córdoba pero como así también su permanencia en las listas provinciales ya que los dos presuntos candidatos a la Gobernación del ex Cambiemos en 2023 salieron a negarlo públicamente. Sin duda Orlando Arduh será recordado como el peor jefe de la bancada opositora que representa a la primer minoría en la Legislatura ya que son varios los hechos que manchan aún más su currícullum: En lo que lleva de Presidente del bloque de Juntos por el Cambio impulsó que los miembros de su bloque voten a favor del Presupuesto Provincial, siendo que al Peronismo no le hacen falta sus votos, ocasionando rebeldías entre los miembros de su bancada; en 2020 le suspendieron a una Legisladora, Patricia de Ferrari, por sus dichos ligados a la dictadura; no pudo lograr conservar a la Coalición Cívica-ARI adentro de su bloque, quienes se fueron alegando «incompatibilidades con su liderazgo»; o resaltar la negativa de Arduh a unificar a todos los radicales en un solo bloque para que de esa forma no pierda el presupuesto que se le fue asignado como primer minoría.