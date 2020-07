Ortíz pide su propio cambio: ¿sale Martín Cuñado y entra Daniel González?

En una entrevista abierta con la 88.9, el todavía Concejal y Coordinador del COE Regional 8, Pablo Ortíz, aclaró su actual situación dentro del Municipio a la vez que adelantó sobre lo que prevé en la nueva función que está pronta a sumir, la de Secretario de Servicios Públicos.

“Aún sigo siendo concejal en función y por pedido del intendente sigo formando parte del COE, en todo lo que el cierre sanitario y el ordenamiento institucional de las 54 localidades que lo conforman. Entendiendo que solo estamos esperando la flexibilización de nuestros gimnasios en el interior y entendiendo también que el COE central argumenta que no puede hacerlo en Córdoba Capital por el aglomeramiento de personas, pero en virtud del análisis sanitario hoy no se flexibiliza. Voy a seguir acompañando las actividades del COE, no lo voy a abandonar”, inició Ortíz a la vez que reafirmó la pronta asunción a una de las secretarías más importantes del Municipio: “He hablado con el intendente para ocupar la secretaria de Servicios Públicos, entendiendo que podemos aportar y colaborar desde otra perspectiva con algunas otras actividades para el crecimiento de la ciudad”.

Sobre su rol en el Concejo Deliberante, silla que también dejara vacante con su pase al ejecutivo, Ortíz expresó: “La actividad del Concejo me gusta mucho, me gusta la discusión en el marco del respeto. También entiendo que la actividad que nos ha dado el COE en la toma de decisiones, por ahí me ha hecho sentir más cómodo. Desde las distintas ópticas de todos nuestros concejales me he sentido cómodo y celebro el Concejo que tenemos hoy, pero el Intendente me ha pedido que lo acompañe y lo voy a hacer con mucho compromiso. Los que hacemos política hace muchos años entendemos que nadie es indispensable. El desafío a través de la Secretaria de Servicios Públicos es una actividad que hay que aceitarla y seguir cuidándola. Nos debemos a los vecinos y en virtud de eso haremos un plan de trabajo que tenemos a partir de esta semana si tenemos la posibilidad de hacernos cargo de esta área”, anticipó.

Respecto a estas modificaciones que el Intendente Marcos Torres viene realizando dentro de su equipo de trabajo (no nos olvidemos de Moreira-Iriarte), el edil peronista opinó que desde el punto de vista de la construcción, “las oxigenaciones en los gobiernos son buenas” y que “el intendente ha sido muy inteligente en resolver la continuidad de su gobierno”. “Mi intención es poder colaborar”, remarcó.

Pablo Ortíz ya augura su propio equipo de trabajo

Si bien el Concejal oficialista aseguró que será prudente y respetará el equipo de confianza que su par Ivan Poletta había conformado en el área que hoy le delega, Ortíz fue claro con sus propósitos. “Tengo la intención de que Daniel González, con quien venimos trabajando en el COE, me acompañe en este desafío. Entiendo que había una Dirección de Servicios Públicos a cargo de Martín Cuñado pero creo que la secretaría es demasiado grande y precisa tener una libertad para tener algún funcionario. Eso sería una cruzada de funcionarios y no le costaría al municipio: Daniel González por Martín Cuñado quien pasaría a inspección general”, explicó el funcionario quien a la vez agregó que en esta nueva jugada lo acompañaría también Ariel Cortes y otras voluntarias que han tenido en el COE.

¿Mudanza?

El cambio no sería solo estructural sino también físico. La intención de Ortíz es el traslado de la oficina de Servicios Públicos a maestranza. “Eso nos va a permitir tener mayor control y cercanía con los trabajadores. Si funcionamos en el corralón, podemos funcionar mucho mejor. Entiendo que estando en el lugar neurálgico donde se construye más allá de la cuestión física, es importante dar el ejemplo para el empleado y la sociedad”, argumentó.

“Le haremos sonar el teléfono a Hugo (Testa) para que nos acompañe en determinadas cuestiones que tienen que ver con el crecimiento de la ciudad. Tenemos muchísimas relaciones en el gobierno nacional para generar cosas para nuestra Alta Gracia”, culminó el flamante Secretario de Servicios Públicos.