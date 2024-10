Otro grave caso de violencia en Alta Gracia: «Me pegó y me dijo que no lo denuncie por sus hijos»

En las 煤ltimas horas, se viraliz贸 un nuevo caso de violencia de g茅nero en Alta Gracia.

En di谩logo con RESUMEN, la v铆ctima explic贸 que quien la atac贸 a golpes en el rostro fue su cu帽ado, hermano de su pareja, y que al momento no lo denunci贸 芦pensando en los hijos de 茅l禄.

芦El s谩bado estuvimos en un casamiento en Villa San Isidro y este tipo siempre le busca problemas a m铆 pareja (su hermano), no sabemos que problemas tiene en contra de 茅l禄, inici贸 la v铆ctima en di谩logo con RESUMEN.

Lo que vino despu茅s fue lo que desat贸 la furia. 芦En un momento de la fiesta yo estaba esperando a mi pareja y veo que 茅l (su hermano) lo frena y le quiere pegar. A todo esto yo salgo corriendo hacia ellos y a m铆 pareja se lo llevan a mi pareja antes de que se pele茅 con el otro que lo provocaba. Lo encar茅 y le pregunt茅 que le pasaba y ah铆 fue 茅ste me pega dos pu帽etes en la cara delante de toda la gente. Junto a su pareja se vinieron hac铆a Alta Gracia a hacernos denuncias falsas encontra mia y de su hermano que no hab铆a hecho nada禄, explic贸 la joven.

Por otra parte, la mujer asegura que desde el hecho no puede dormir por los dolores, a la vez que sostiene que tiene un tumor cerebral.

芦Me peg贸 en el rostro y en la boca. Tengo todo lastimado por dentro de la boca. Yo tengo un prolactinoma, que es un tumor en el cerebro y esto podr铆a haber sido peor. Hay testigos y pruebas de lo que me hizo pero me pidi贸 compasi贸n para que no lo denuncie porque no quiere ir a Bouwer por sus hijos禄, a帽adi贸 la v铆ctima.

La Justicia investiga de oficio.