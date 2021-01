Portales del Tala: “A nosotros también nos mintieron y no contamos con ningún servicio básico”

El pasado sábado, vecinos de Los Olivares, loteo perteneciente a Villa del Prado, realizaron una manifestación en ruta 5 pidiendo por una pronta solución por la falta de agua y luz en el sector. “Estamos olvidados” aseguraron, a la vez que dijeron sentirse estafados por la Comuna, Epec, e Indice Inmobiliario, quienes les vendieron los terrenos, asegurándoles de que tendrían los servicios en poco tiempo.

Tras esto, son ahora los vecinos de Portales del Tala, un incipiente barrio que se levanta camino a Falda del Carmen, quienes denunciaron a RESUMEN, estar atravesando por al misma situación. En este caso, engañados por la misma inmobiliaria del conflicto en Villa del Prado y por la Cooperativa Nuestro Lugar.

“Yo le compré el terreno a la Cooperativa y ahora Indice tiene la mayoría de los lotes que están en venta con una publicidad engañosa. Cuando compré, me desplegaron un plano y me dijeron que podía elegir entre tres lotes disponibles y que había agua pero que la luz iba estar en quince días. Hace mas de un año que vivo ahí con mi hija de dos años y debo comprar camones de agua y tengo luz porque estoy conectada con la manzana de enfrente”, contó Marcela, una de las vecinas que cansada de reclamar, denunció penalmente a la cooperativa ante la Justicia. Tras ellas, dos familias más decidieron judicializar el caso.

La mujer asegura que la Manzana G, donde ella vive, figura en Catrastro de la Provincia como “Baldío”. “Es un lugar no apto para vivir porque no cuenta con servicios”, dijo y añadió: “Nosotros compramos y confiamos, sabemos que hay gente que tiene agua acá pero por una conexión también clandestina. Ahora nos encontramos con este cartel de publicidad engañosa de la inmobiliaria y no queremos que le pase a mas gente. Si le pedis respuesta a la cooperativa, le tiran la pelota a Indice y viceversa, es una gran estafa”, sostuvo.

El loteo, según denuncian los vecinos, no tendría ni siquiera aprobación municipal y al momento no saben cuando tendrán luz ni agua. “A mi me dijeron que iban a hacer la bajada de luz en dos tandas y que mi casa entraba en la segunda pero dicen que no saben ni cuando va a empezar la obra ni cuando terminaría asi que estoy pensando en buscar otra casa para irme a vivir con ni hija”, culminó Marcela.