Pablito Ruiz: “Fui a Alta Gracia en mi época de boom pero me encantaría volver”

Un entrevista exclusiva y muy amena la que brindó este mediodía y de manera telefónica, el artista Pablito Ruiz, con el equipo de Todo Pasa.

El cantante argentino, conocido a finales de los años 80 por su nombre en diminutivo, y quien obtuvo un gran éxito entre el público de América Latina por aquellos años con éxitos como Uoh, mamá, ella me ha besado y Cachetada, continúa actualmente con una carrera independiente y se refirió a su presente musical en este marco de pandemia.

“Estamos complicados en Buenos Aires, encerraditos pero aprovecho el tiempo para hacer cosas nuevas. Por suerte este tiempo me agarró del lado de la creatividad y estoy componiendo mucho”, inició el cantante, quien a pesar de sus 45 años, sigue siendo el gran “Pablito Ruiz”.

Recordando con alegría su época de explosión musical, Ruiz reconoce que actualmente atraviesa por un buen momento y no desmerece su vigencia en las redes. “Este año estuve participando en cuatro capítulos en la reina de las flores, también en Master Chef Celebrity, que fue algo que se grabó en Colombia por surte antes de la pandemia y sale en Chile. Así que me tocó estar presente en netflix de esta manera“, contó el querido artista, a la vez que recordó levemente su paso por Alta Gracia en aquella época y afirmó que le gustaría volver.

“Hace dos años mas o menos que no voy a Córdoba, es un publico muy efusivo que me encanta, me encanta la desfachatez de los cordobeses, creo que son muy especiales y conozco Alta Gracia porque he ido en el boom de Pablito Ruiz pero me encantaría ir nuevamente”.

Pablito, admite que tiene varios proyectos en mente para cuando la cuarentena finalice, los cuales quedaron truncados por el Covid. “Estoy preparando un show virtual para septiembre, también poder plasmar en un disco nuevo todo el trabajo que he estado haciendo y después comenzar con todas las giras que se me cancelaron por el Covid, Mexico, Perú y Estados Unidos y bueno, seguir con la música”.

Para el final, el artista deleitó a los oyentes de la 88.9 con uno de sus clásicos “cachetada” acapella.