Pablo Miralles se quebró al hablar de la situación de los choferes de interurbanos

La crisis del transporte interurbano en Córdoba no sólo no tiene aún una solución, sino que a poco de que inicie el último mes del año, ni siquiera hay vías próximas a que se resuelva. Así, lo actualizó Pablo Miralles, Secretario de Actas de AOITA, al aire de la 88.9.

“Estamos a 27 y la gente aun no ha percibido el 75% acordado en abril. Ya es desesperante que están viviendo los compañeros”, inició Miralles quien por momentos se quebró en llanto y no pudo continuar hablando. “Me resulta muy difícil este tema. El viernes hubo un aporte de la provincia de 10 mil pesos pero se hace insostenible. Lo que el Gobierno está haciendo con nosotros no tiene nombre”, aseguró.

Lo que desde el gremio de los choferes continúan pidiendo es una audiencia con el Gobernador de la Provincia. Más aún, teniendo en cuenta que se espera una apertura interprovincial a partir del 4 de diciembre y, del transporte, aún no hay novedades.

“Sobre cuando va a salir el interubano a la calle no nos dicen nada. Qué vamos a hacer con esa gente que no tiene movilidad y con nuestros compañeros que hace ocho meses que la están pasando muy mal”, agregó Miralles a la vez que afirmó que ya no sabe quienes tienen la llave que lleve a la solución definitiva, debido a que tanto en Gobierno Nacional como el Provincial, “se tiran la pelota”.

En cuanto a la posible vuelta del transporte, Miralles manifestó que poseen ya un protocolo que se está estudiando, que hace a la seguridad de choferes y usuarios. “Los asientos serían todos ocupados pero no se puede llevar pasajeros parados ni viajar con aire acondicionado. Deben estar las ventanillas abiertas y se colocará un nylon entre el chofer y los usuarios”, explicó el secretario de AOITA, entre otras cosas.

Actualmente son unas 4.289 familias en toda la Provincia que están atravesando esta crisis que aun parece no tener fin y, en Alta Gracia en particular, 209 trabajadores de diferentes empresas.

“El panorama es muy malo, pero vamos a pelear porque no se pierdan las fuentes de trabajo”, culminó el referente de los trabajadores.