Pablo Ortíz sobre el «día de furia» de Barrientos: «Es repudiable la violencia física y verbal, me solidarizo con Hugo y con Marguerita»

A partir del hecho de público conocimiento, que involucra al tribuno de cuentas Diego Barrientos, al periodista Hugo Grassino y a la Jefa de Prensa Marguerita Guastamacchia, con agresiones físicas hacia el primero e insultos hacia la segunda, desde el equipo de «Todo Pasa» se le preguntó al Secretario de Servicios Públicos sobre su opinión.

«Yo estoy muy sorprendido, acongojado, porque uno predica con el trabajo, al respeto. Yo personalmente apuesto al diálogo no simplemente hacia adentro sino también hacia afuera. creo que no se debe terminar nunca el diálogo» manifestó Ortíz y agregó: «Es repudiable la violencia física y verbal, no conduce a nada. Me solidarizo con Hugo y con Marguerita, cuando estas cosas suceden, duele muchísmo».

Además el funcionario respondió a las declaraciones que emitió días atrás el Ministro de Empleo y Formación Profesional, Facundo Torres, quien afirmó el lunes pasado, en el aire de FM 88.9, que Pablo Ortíz «no es parte del proyecto político». Luego, el martes se inauguró la tercera etapa de la puesta en valor de la Costanera, de cuyo acto participó también el ministro, junto al intendente Marcos Torres, la viceintendenta Cristina Roca y Ortíz, en el cual el secretario se encargó de repetir varias veces que «es parte del proyecto político».

Ortíz aseguró que «pertenezco al proyecto político del vecino. Quien conduce y es presidente del Partido Justicialista local es Marcos Torres. Nunca perdimos el diálogo y el respeto. Priorizamos la gestión más allá de la política. Y cuando llegue el momento de hablar sobre ese tema, seguiremos charlando. Me siento parte del proyecto de gestión y del proyecto político, soy un socio político, no pertenezco al grupo puro del Torrismo, pertenezco al grupo de Martín Llaryora».

Siguiendo con la temática, adicionó: «Apuesto al diálogo. Tenemos muchos compromisos y muchas responsabilidades y los acuerdos son para cumplirse, sobre todo cuando se pone en primer lugar al vecino. La gente no quiere que nos peleemos, quieren gestión. Yo voy a acompañar a Llaryora a nivel provincial y luego me abocaré a las elecciones municipales. Tengo las mismas ganas, el mismo empeño y encontrarán a Pablo Ortíz donde deba estar». «Me siento parte del proyecto polÍtico que es solucionarle los problemas a los vecinos. En todos los barrios hemos hecho algo que le cambió la vida a sus habitantes, hemos puesto en valor unas 27 plazas o espacios verdes»

El funcionario detalló cuáles son las últimas obras en las que se trabajó y se está trabajando: el ingreso nor-oeste, que abarca Ruta C45, Lucas V. Córdoba y Lucio V. Rossi, donde se realizaron tareas en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas a cargo de Marcos Moreira y la Secretaría General de Ambiente y Tránsito, de Federico Bengolea. La primera se encargó de coordinar la obra de canalización de calle Rossi, más la rotonda de Alfonsín (aún en proceso, al igual que la apvimentación de calle Alfonsín, entre Rossi y el Camino de Los Lecheros) y la refuncionalización d ela Rotonda Camiares. Mientras que la segunda colocó nomencladores en todas las arterias que cruzan estas vías principales, se reforestó tanto Rossi como Lucas V. Córdoba desde rotonda Rawson hasta rotonda Monseñor Roldán. Por su parte, Servicios Públicos, limpió calles y veredas, pintó los cordones, levantó la basura, cortó el pasto y cambió las luminarias por LED. Este tramo será inaugurado esta misma tarde, desde las 19.30 horas.

El martes 27 pasado, se inauguró, tras varias suspensiones por la lluvia, la tercera etapa de la puesta en valor de la costanera: «se hizo toda la planificación con los trabajadores; la instalación de luminarias, la forestación. Pusimos en valor este sector que es patrimonio de la ciudad».