La temporada 2021 está cada vez más próxima y lo que sucederá con ella aún es una incógnita. Tanto la apertura de la temporada con sus estrictos protocolos como los festivales están siendo debatidos a nivel Nación para encontrar la manera más cuidadosa de que sean un hecho. En nuestra ciudad aún están expectantes por saber qué sucederá porque el rubro hotelero necesita este “golpe” tras un año de actividad prácticamente nula. En el aire de la 88.9, Pablo Soler, Secretario de Gestión Pública, Turismo, Cultura y Deportes de Alta Gracia, habló acerca de la temporada.

“Esto es tan dinámico que lo que pensábamos la semana pasada hoy ya lo tuvimos que modificar. Estábamos viendo la forma de hacer Colectividades de otra manera y la realidad es que todo lo que sea festivales que generen mucha concurrencia del público van a ser imposibles. Esta temporada vamos a tener que modificar los formatos de los eventos. Se está trabajando con Nación y Provincia para que la temporada abra el 1° de diciembre. Estamos trabajando en los protocolos porque al turista hay que atenderlo, pero tenemos que hacerlo conociendo todos los protocolos que hay que cumplir. Estamos trabajando en los protocolos de los hoteles y de los eventos de alguna manera más reducida”.

Cabe destacar que en la tarde de hoy el Intendente Torres tendrá una reunión virtual con el Ministro de Turismo nacional en la cual se podrían definir algunas cuestiones acerca de la próxima temporada.

En cuanto a los artistas y el trabajo desde la Municipalidad, Soler recordó el relevamiento que hicieron meses atrás con el fin de conocer la realidad del sector y así poder encontrar una manera de ayudarlos, ya que los festivales que hay en la ciudad no se están llegando a cabo. “Estamos trabajando en un certamen de artistas con modalidad de concurso para seguir descubriendo estos artistas que muchas veces no son tenidos en cuenta. Se llamará Arte Vivo y es algo que no hicimos antes. Tendrá de jurado a la gente a través de los “me gusta”. Esta primera etapa lo vamos a cerrar por una cuestión de logística en 30 participantes y no quita que tengamos una segunda etapa. Luego podría haber una final con todos los ganadores de las etapas. Es abierto a que se acerque cualquier artista o referente cultural de la ciudad” explicó Soler en el programa radial Todo Pasa.

Hoteles

“Es un sector devastado” afirmó el Secretario. Ante las flexibilizaciones en ciertos rubros, los hoteles pueden recibir gente pero no turistas. Desde el Gobierno de la ciudad se les brindó una ayuda, según explicó Soler, en cuanto a los elementos para respetar los protocolos sanitarios pertinentes, como alfombras sanitizantes y vidrios para tener mayor distanciamiento social. Además, Pablo Soler anticipó que este miércoles en el Concejo se podría tratar una eximición de tasa a la propiedad para el rubro. También anticipó que desde el Gobierno de Alta Gracia “elevamos una nota a EPEC para que tenga en cuenta la realidad del sector”.

En cuanto al deporte y principalmente a Campeones de la Estancia Soler dijo que había una posibilidad de brindar un reconocimiento a los deportistas, pero que era muy difícil que el evento se lleve a cabo debido a que no hubo competiciones.

Finalmente se refirió a Marcos Torres: “El Intendente Torres es una persona que desde que se levanta hasta que termina el día está ayudando gente. Creo que va a ser recordado como el Intendente que lleve soluciones a la puerta del vecino”.