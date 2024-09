Pampita se reencontrará con Benjamín Vicuña en medio de los rumores de crisis con García Moritán

La relación entre Pampita y Roberto García Moritán ha generado sumo hermetismo en el mundo del espectáculo. El pasado 18 de septiembre, se habría confirmado una posible separación del matrimonio tras cinco años juntos y una hija en común.

“Alguien del entorno cercano a Pampita me confirma que está separada. Ella se cansó, se hartó. No hay una tercera persona, me dicen que está muy en su rol político y no genera un peso. Reconoce que se casó muy rápido porque le pareció un dulce y se fue dando cuenta que es un nabo”, comunicó Yanina Latorre en la última programación de LAM.

Ahora bien, en medio de los rumores, Pampita se reencontraría con Benjamín Vicuña, su ex pareja y padre de sus hijos, para un novedoso proyecto. El regreso de las estrellas fue revelado por Fernanda Iglesias en LAM. Ahí, informó que la ex pareja serían protagonistas de una nueva película.

“Fernanda tiene una información con Pampita que tiene que ver con lo laboral ¿Va a trabajar con Vicuña?”, le consultó Ángel de Brito, a lo que Iglesias respondió: “Hay una película”.

Seguidamente, la cinta se centraría en un robo que hubo en el Congreso durante el gobierno de Fernando De la Rua que nunca se supo. En principio, cuatro hombres planearon el atraco. Sin embargo, durante el proceso de producción, decidieron agregar a una mujer.

“El argumento tiene que ver con un robo que hubo en el congreso hace muchos años, en la época de De la Rúa, y que nunca se supo (…) Originalmente, el robo o el hecho delictivo fue perpetrado por cuatro hombres, pero en la trama de la película fue incluida una mujer”, explicó la periodista.

Respecto al acuerdo entre las partes, Sebastián Tabany (director de la cinta) le propuso el papel a Pampita y le consultó sobre si se sentiría cómoda trabajando con Vicuña. Ahí, la modelo aseveró que si, al igual que el actor chileno.

“Fue ahí que se comunicó con Pampita y le preguntó si ella podría trabajar con Vicuña, y la respuesta fue positiva. Después se comunicó con Vicuña y le preguntó lo mismo, y la respuesta fue más o menos parecida. Que no tenía problema”, recalcó la angelita sobre el reencuentro de Vicuña y Pampita.

Finalmente, Iglesias determinó que las grabaciones de la película “comenzarían pronto” con el apoyo de Roberto García Moritán, el esposo de la modelo.

En medio de los rumores de separación con el político, este jueves el propio García Moritán lanzó un comunicado a través de las redes sociales, para desmentir los rumores de crisis e infidelidad con la modelo: “Con Caro tuvimos cinco años espectaculares y justo ahora estamos en un momento donde teníamos que volver a elegirnos y estábamos luchando por nuestro amor. Y ahí cae todo esto que no ayuda y hace las cosas más difíciles. Lo que surja de esta situación será lo mejor”.

El empresario también aclaró: “No hay terceros en discordia; nos tenemos un gran respeto y amor. Cada pareja atraviesa dificultades, y es normal que en ciertos momentos necesiten reevaluar su relación. Hemos pasado por semanas complicadas, pero ahora que hemos decidido reencontrarnos, surgen estas especulaciones. Todo esto no ayuda, pero lo superaremos. No tenemos que explicarle nada a nadie”.

“Con Caro ya somos grandes, tenemos muchas batallas del amor y de la vida misma y sabemos que a veces los límites existen”. En cuanto a los rumores económicos que trascendieron explicó: “A mí me genera muchísimo orgullo el éxito de mi mujer, admiro lo dedicada que es y cómo trabaja para obtenerlas y yo soy un luchador”.

Por último, contó la intimidad de la pareja y explicó la preocupación que generaron estas versiones entre ellos: “Caro sabe lo enamorado que estoy de ella y el respeto que tengo y lo que traté de aportarle a la familia y ella lo mismo conmigo. Lo de ayer nos agarró en un momento de debilidad, estábamos con Ana comprando unas carpetas y nos empezó a sonar el teléfono”.

“No voy a tomar acciones legales, cada uno sabe con la intención y que inventó y cuanto inventó, cada uno lo verá con su almohada y al Dios que responda”. Además, agregó: “No creo que Caro hable, ya habíamos decidido en su momento que no íbamos a salir a hablar”.

Minutos antes, Moritán publicó un contundente posteo en sus redes sociales en el que dio detalles de la supuesta crisis con su esposa, Carolina Pampita Ardohain. “No existe la infidelidad ni hay terceros en discordia”, comenzó diciendo el empresario. “Hace 5 años que estamos juntos, sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas, pero NO estamos separados. Seguimos priorizando el amor que nos tenemos y a nuestra maravillosa familia. Sean respetuosos con sus opiniones por favor”, cerró tajante.