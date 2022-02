Pasaron seis meses del brutal ataque que Marcelo Gilbert, vecino de Anisacate, sufrió por parte de su ex pareja, cuando intentaba retirar unas pertenencias de la vivienda que habían compartido.

En un descuido, ésta tomó un balde con agua hirviendo y se lo arrojó en el cuerpo, provocándole severas quemaduras. Desde entonces, la vida de Marcelo no ha sido la misma y aún espera Justicia.

«Hace seis meses me ocurrió algo que jamás pensé que podía pasarme. Fue un hecho de violencia de género, palabra que nadie pronuncia, ni el área de familia, ni la Policía, ni el fiscal y es porque soy hombre. Parece que la Justicia solo habla de violencia cuando la víctima es una mujer», explicó el hombre a RESUMEN, ratificando que nunca encontró «una puerta abierta».

Mientras la causa sigue caratulada como «Lesiones leves» y con la imputada en libertad, para Marcelo el tiempo no alivia no física ni mentalmente y asegura que irá hasta las últimas consecuencias.

«Yo se que si esto hubiera sido al revés yo estaría preso pero a mi caso lo trataron distinto, no le dieron prioridad como cuando la víctima es una mujer. A mi esto me trajo muchas consecuencias, tuve que cerrar mi negocio porque no puedo trabajar, estos días no ha hecho mucho calor y sin embargo tengo la piel al rojo vivo. Mi vida es un constante de cremas, de tomar mucha medicina y ya los calmantes no hacen nada. No podes dormir y ni ponerte una remera», explicó la víctima, relatando como son sus días desde aquel incidente.

Marcelo asegura que no parará hasta que la autora esté tras las rejas y repudia el amparo que la Justicia tiene para con ella, como así también el hecho de que sea él quien no pueda regresar a su casa.

«Ella hace una vida normal y el que nunca pudo volver a mi casa fui yo, también me quedé sin casa. No entiendo que esperan para actuar pero con mi abogado vamos a insistir para que las cosas cambien. Acá hubo violencia de género y la Justicia no puede seguir mirando para el costado», culminó.