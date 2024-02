Paréntesis de Cooperativa Horizonte en Alta Gracia

Espacio Institucional-

• Entre los años 2018 y 2023, Cooperativa Horizonte Ltda. adjudicó y construyó 288 viviendas en las Fracciones Nuevo Liniers de Horizonte y Liniers de Horizonte II, sin haberles sido solicitados mayores requisitos de obras conexas (agua, luz, etc.), cuya ejecución, así como el acceso mismo a la vivienda social, debe garantizar el Estado según prescribe la Constitución Provincial (Art. Nº 58).

• Entre los años 2021 y 2022 la Cooperativa adquirió, además, las Fracciones Crucero de Horizonte y Liniers de Horizonte III (contiguas a Súper Mami y Liniers II respectivamente), para 296 nuevas viviendas, a los efectos de dar continuidad a su Plan de Viviendas en marcha.

• En el año 2009, quedó sancionada en Alta Gracia la Ordenanza 8547 (luego modificada en varias oportunidades), abriendo la posibilidad de exigir cuantiosas y no precisadas cantidades y montos de obra pública sobre cada fraccionamiento, las cuales comenzaron a ser exigidas sobre las mencionadas dos últimas fracciones. Así, en el caso de Cooperativa Horizonte Ltda., sus asociados deberían auto solventarse el costo de su vivienda y lote e infraestructura interna y, además, el costo de cisternas, estaciones de bombeo, procesos de potabilización de agua y otras que considere el municipio, lo cual -según manifiestan desde la institución- aparece como de cumplimiento imposible y pone económicamente en severo riesgo la posibilidad de acceso a la vivienda para sus asociados, y por tanto el éxito del accionar cooperativo.

• Con fecha 19/02/24, autoridades de Horizonte señalan que mantuvieron una reunión con el Sr. Intendente Dr. Marcos Torres y cuadros jerárquicos del municipio, acordando un paréntesis de 60 días a los efectos de definir con precisión cuáles serían las obras públicas mínimas a exigirse, cuyo costo resulte soportable por los asociados (además del de su vivienda).

En este sentido, y acorde al resultado e incidencia de dichas definiciones, se establecerá el cese o continuidad de las obras de vivienda social de Horizonte en Alta Gracia, ya sea hasta completar en Crucero y Liniers III (para 296 nuevas casas) o incluso para futuras obras en fracciones a adquirirse, no sin antes, previo a la compra de cada tierra aclaran, contar con definiciones concretas acerca de las exigencias en obras públicas que se les haría.

Y en caso de desentendimiento insalvable con el municipio, desde Horizonte sostienen que las fracciones no construidas se venderán inmediatamente y que buscarán soluciones alternativas en zonas aledañas, dándoles la posibilidad también a sus asociados locales a adjudicar su vivienda sobre otras fracciones en jurisdicción de su Casa Central, es decir, en Córdoba Capital u otros municipios disponibles.

Otra cosa que resaltan desde la institución viviendista es que Cooperativa Horizonte opera a utilidad cero, siendo su objeto atender a sectores sociales menos acomodados con vivienda social, y que ésta última no puede solventar ni ejecutar obra pública. En ese sentido, si la vivienda social se ve entorpecida o impedida, perderá razón de ser la importante labor de la Cooperativa en Alta Gracia. No obstante, y en beneficio de aquellos que no pueden llegar a su casa por otros medios, desde Horizonte desean que se llegue a buen puerto, primando la cordura y el acuerdo en pos de la continuidad operativa.