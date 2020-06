Los nuevos tiempos que estamos atravesando, obligaron a reinventarnos en la forma de ejercer nuestro trabajado. Es por eso que Berenice, instructora de zumba de nuestra ciudad, dialogó con RESUMEN para manifestar cómo se adaptó a enseñar a través de una pantalla.

“Esto surgió cuando me enteré que no íbamos a poder salir más, es por eso que decidí probar hacer una clase virtual. Había hecho videos en mi el salón pero nunca yo sola al frente a la cámara, pero creo que era momento de acompañarnos y se me ocurrió esto”, afirmó.

En su relato manifestó que vio en esta nueva modalidad de trabajo una manera de poder ayudar a la gente y llevarle un poco de alegría aunque sea una hora al día. Al mismo tiempo reconoció que fue un gran desafío esta propuesta: “Cando uno está acostumbrado a dar clases en su salón, tener que pasar a hacerlo solo frente a una cámara es dificilísimo porque yo me alimento de la energía de mis alumnos”, agregó.

Además Berenice reconoció que trabajar de manera virtual le permitió llegar a gente que de otra manera no lo hubiese logrado. Hoy en sus clases de zumba tiene personas de Alemania, España, Andorra, Santiago del Estero, La Rioja, Neuquén y Buenos Aires.

“Creo que todos nos debimos reinventar en este tiempo, el cambio nos sirvió para llegar a gente de otros lugares. Si no pasaba lo de la pandemia, no hubiese implementado esta manera de dar clases. Pasé a estar sola bailando y gritando frente a un teléfono pero siempre transmitiendo amor, energía y buena onda”, concluyó la instructora.