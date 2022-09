Pasó La Falda Bike Race con gran actuación de altagraciense

Fue un fin de semana a puro pedales en la ciudad de la Falda con la disputa de La Falda Bike Race Campeonato Argentino XCM que tuvo un recorrido de 120 km en total, y que tuvo como epicentro en la Colonia Cerveceros.

De la competencia fueron parte varios ciclistas de la ciudad, como “gringo” Giordano, Emiliano Valle, Joaquín Plomer, Lito Oviedo, entre otros atletas.

Joaquín Plomer logró quedarse con el cuarto puesto en la categoría Elite y en la General. “Se me escapó faltando 10k, no faltando nada, pero contento con la sensación, estamos ahí, llegamos a menos de un minuto, contentos porque estamos en el mejor nivel del país. Eso es impórtate estar en la lucha, y carreras son carreras, lo importante que el cuerpo está y ahora se viene otra copa nacional en Santa María de Punilla, la última fecha que voy a competir por el tercer puesto, gané una y a las otras no pude asistir”. Le decía Plomer a Resumen.

Lito Oviedo logró el tercer puesto en la categoría Master. “Carrerón, durísima, poco más de 110 km, donde el ritmo de los elite al final paso factura, muy contento con mi rendimiento, ahora pensar en los próximos objetivos”. Se expresaba en sus redes sociales Oviedo.

Emiliano valle quien compitió en la categoría mixta B1 junto a Cristian G. lograron quedarse con la tercera colocación.