Pasó página: Cami Mayan fue vinculada con un futbolista europeo

Camila Mayan se separó de Alexis Mac Allister en medio de un escándalo, después de que el futbolista la dejara para iniciar una relación con Ailén Cova, su mejor amiga de la infancia. A más de un año de la ruptura, la influencer habría conocido a otro deportista.

Este martes, Pochis, la dueña del perfil de Instagram Gossipeame, dio todos los detalles. “Cami Mayan fue a un casamiento en Polonia, la pareja en cuestión también era amiga de Mac Allister. Como el novio es futbolista, había muchos invitados de esa profesión”, contó a modo de contexto.

Luego ahondó en el rumor: “Parecería ser que Cami habría pegado onda con uno, no me hagan poner el nombre que es complicado, y ya se habrían empezado a seguir”. “Para mí es muy del estilo de su ex”, cerró la especialista en farándula.

Acto seguido, compartió una foto de Mayan en la boda y de Tymoteusz Puchacz. El deportista en cuestión es polaco, tiene 25 años y juega en la demarcación de defensa para el F. C. Kaiserslautern de la Bundesliga.

Hace algunos días, la influencer contó públicamente cómo fue el momento exacto en que supo que Alexis Mac Allister había empezado su relación con Ailén Cova. La influencer habló en su programa de streaming y relató detalles de la polémica separación.

Según explicó al aire de Patria y familia (Luzu TV), la peor parte de la historia empezó cuando llegó a la Argentina a un mes de haber cortado su noviazgo con el futbolista. “Ahí me enteré de que había una persona en mi casa que no era yo, con mi perra y con mis cosas”, dijo sobre la propiedad en la que ella vivía con su expareja en Brighton.

Fue en ese momento que Camila supo que Alexis estaba conviviendo con Ailén, su mejor amiga de la adolescencia. “No quiero contar todo”, explicó la influencer en el programa. Sin embargo, dejó en claro la maldad que le hizo el futbolista y cómo le rompió el corazón tras haber estado juntos durante cinco años.

Ambos vivieron juntos durante tres años en Inglaterra. La separación la pudo procesar en medio de las fiestas navideñas, cuando el futbolista volvió a Brighton, donde compartían su hogar. Por eso, ella decidió viajar a Europa para poder despedirse de sus amistades, aunque se encontró con una escena que jamás pensó. “Él esperaba que yo vaya, agarrara mis cosas y me fuera al día siguiente”, explicó.

“Hasta que él no me vio llorando a mil y diciéndole ‘no sé qué hacer’ no dijo ‘ah, ok. Tengo que ser un poco más empático”, dijo al aire de Luzu. Y relató otra de las situaciones más fuertes que tuvo que atravesar: “Era muy feo saber que había otra persona. Yo estaba triste, pero no le podía ir a decir tipo ‘che, (Alexis) ¿me das un abrazo?’”.