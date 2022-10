Paul Mc Carne inaugura su local en Almería, España

La familia Arana-Clemoveki se mudó meses atrás a la ciudad de Almería, España y desde hace menos de un mes, están arreglando un local comercial para abrir su propia carnicería -en sociedad- con carne argentina y española, con un público objetivo latino-argentino.

Ya realizaron la inauguración para los conocidos y este jueves 13 de octubre abrirá al público. El local está ubicado en Avenida Cabo de Gata 162 El Zapillo, en su Rincón de Costumbres Argentinas, «para todos los que deseamos «saborear algo que nos traslada aunque sea un momento a vuestras costumbres» detalló Gabriela Clemoveki a este medio.

En el nuevo local, además de vender diferentes cortes vacunos, también tendrán a la venta muchos productos argentinos, como alfajores, dulces, caramelos, entre otros artículos que no se consiguen en el país europeo. “Compramos chinchulines en internet, porque acá mucho no se consume y no lo traen. Vamos a vender todo lo que sea argentino, porque no hay. Al principio no entendía a otros que vivían en el extranjero cuando decían que los argentinos somos únicos. Ahora que vivo acá sí. Ser familieros, compartir el mate, el vaso de fernet, eso no existe acá”. “Hay que ver si Paul nos da el okey, como es vegetariano, no sé si le va a gustar mucho”, bromeó Gabriela.

Si bien el objetivo no se les dió en un principio, no desistieron. Un mes atrás, les llegó una propuesta para tener su propio local, ya que el dueño de la carnicería que los llamó decidió jubilarse. “Al principio mi marido me consultó y le dije que él decidiera. Al día siguiente me envió una foto publicando que próximamente se abriría un Paul Mac Carne en España. Con mi ansiedad me fui corriendo hasta la localidad donde estaba el comercio para verlo con mis propios ojos. Tenía tanta felicidad”.

Cabe recordar que en enero del 2015, un amigo de Paul Mc Cartney pasó por la puerta de la carnicería, tomó una foto de la misma y se la mostró al ex-Beatle. Mc Carney hizo una publicación en Instagram que en poco tiempo cosechó 18 mil «Me gusta». «Un amigo vio esto en sus vacaciones. ¡Qué gracioso! Con amor, Paul», decía la misma.

Arana saltó a la fama a pocos meses de haber abierto la carnicería. Registró la marca en la capital cordobesa y llovieron los pedidos de franquicias.

El carnicero y Clemobeki son novios desde la secundaria en el «Comercial». Formaron pareja, tienen cuatro hijas: Sara, Karen, katherine y Victoria y se casaron el 14 de mayo de ese mismo 2015. Hoy viven en Almería y repetirán la historia, esta vez, más cerca de Liverpool.