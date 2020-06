Pavón más cerca de Boca

“La semana pasada surgió una noticia, a mi criterio malintencionada, donde se decía que Pavón no tenía intenciones de volver a Boca, que no era su deseo, y no es así. Cristian fue dado a préstamo hasta fin de año y tiene una opción de compra de 20 millones de euros ”, comenzó explicando Fernando Hidalgo, representante de Cristian Pavón, a TNTSports.

En la misma línea, opinó que es probable que LA Galaxy no pague esa cifra: “Hay que entender que en estas condiciones, con lo que está sucediendo hoy en el mundo del fútbol, si en momentos normales era una opción verdaderamente inalcanzable para esa liga en este momento es peor aún. Por lo tanto se va a cumplir el préstamo, se va a tomar el tiempo necesario para cumplir el préstamo tal cual está acordado entre los clubes y luego el jugador tendrá que regresar para ponerse a disposición de Boca Juniors”.

El representante fue bastante contundente con la situación de su dirigido y disparó: “Pavón tiene un contrato y hay que cumplirlo. Es cuestión de sentarse y ver si el técnico y los que comandan el fútbol están a gusto con que regrese o prefieren que tenga otro paso por algún otro club. Es más futbolístico que contractual”.

Con la vuelta al Club de la Ribera a fin de año, se transformará en el segundo periodo del jugador ya que el primero se dio durante la conducción de Guillermo Barros Schelloto como director técnico, con quien obtuvo el bicampeonato 2017/2018. Los hinchas del Xeneise comienzan a ilusionarse con el retorno del jugador.