Pedido desesperado: viven debajo de un árbol y están esperando un bebé

Una pareja de jóvenes está atravesando una difícil situación: viven en una casilla debajo de un árbol, sin servicios y están esperando un bebé para el mes de Julio. Su realidad se visibilizó en las redes y piden la solidaridad de los vecinos para colaborar con ellos.

Según contaron a RESUMEN, la casilla está emplazada entre el Colegio Padre Viera y una carpintería de la zona. El joven no tiene trabajo y está en busca de uno. Cada noche, la pareja se acerca a un restaurante a pedir comida. Sin embargo, no alcanza. Ellos no cobran planes sociales y aún no recibieron la ayuda de Desarrollo Social, quienes ya están al tanto del caso.

“Estamos haciendo un pedido en redes para ayudarlos. Ya comenzaron a llegar donaciones” expresó a este medio una vecina que los está ayudando. Quienes deseen donar pueden comunicarse al 3547 635595 (Marcela) o bien, llegarse al lugar donde viven los jóvenes.