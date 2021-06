Pedro Spinetti: El Concejal gris que juega siempre a dos puntas

En el Concejo Deliberante de la Ciudad de Alta Gracia uno de sus miembros no va casi nunca a trabajar: Se trata del Presidente del Bloque de Hacemos por Alta Gracia (Oficialismo), Pedro Spinetti quien no solamente tiene escasa iniciativa legislativa plasmada en proyectos para ayudar a palear la crisis económica, social y sanitaria que atraviesa la sociedad, sino que tampoco asiste a las reuniones de las comisiones que Él mismo integra como miembro titular y representando a la mayoría en Hacienda y Ambiente.

Esta situación se viene dando prácticamente desde que asumió su cargo como Concejal y en las últimas semanas aún más fácil se le hizo la cuestión a Spinetti ya que sesiona desde la comodidad de su casa todos los miércoles. Más allá de ser el miembro del Concejo que más edad tiene, esto no sería impedimento para suspender sus funciones ya que si tomamos como ejemplo a los Legisladores Provinciales y Diputados y Senadores Nacionales del Partido Justicialista que cumplen funciones de modo presencial en las comisiones y en el recinto y que, por lo tanto, tienen el triple de responsabilidades que Spinetti (Como es el caso del Diputado Nacional José Luis Gioja que tiene 71 años de edad y además es el Vicepresidente Segundo de la Cámara), no se justificaría el accionar del Concejal.

Pero la crítica no culmina aquí, trascendidos hablan de una situación poco común dada en una de las comisiones de la que Él es titular: Hacienda. Hace 15 días el Ejecutivo Municipal envió al Concejo el paquete de exenciones impositivas para comerciantes perjudicados por las medidas sanitarias, estas se trataron hoy en el Concejo previo despacho de la comisión de Hacienda. Pero antes de esto, Pedro Spinetti se sobrepasó en sus atribuciones como miembro raso de la comisión, ya que la misma la preside el Concejal Manuel Ortiz, y le pidió una audiencia al Intendente Torres para la Concejal de la oposición Lucía Allende en miras de discutir ciertos puntos de ese paquete de medidas. Lo cierto fue que el Intendente le recordó que tenían que discutir la cuestión en la comisión de Hacienda y no en el Ejecutivo, de donde surgió la iniciativa. Fuertes versiones aseguran que la actitud de Spinetti se entendería por una suerte de “canje” con la Concejal Allende: El Presidente del bloque oficialista presentó hace días un proyecto de ordenanza que versa sobre la creación de una “Biblioteca Virtual” que fue girada a la Comisión de Cultura en donde quien la preside es justamente Lucía Allende. Entonces Spinetti intentó acordar que la Concejal opositora introdujera cambios en el paquete de exenciones impositivas a cambio del apoyo de esta a su proyecto de ordenanza cultural. Nada tiene que ver comprometer el bolsillo de los comerciantes de la Ciudad atrasando el trámite legislativo con la intención mezquina individual de Spinetti de que se apruebe un proyecto que hoy en día no es considerado urgente por la ciudadanía. El único proyecto impulsado por el Concejal que tomó gran notoriedad hasta la fecha fue el de colocar un busto del ex Senador Provincial Eduardo “El Gordo” Luppi en la Plaza Mitre, siendo el fallecido dirigente uno de los principales líderes del Radicalismo local, en este caso Spinetti omitió haber podido homenajear a un referente de su propio partido.

Pedro Spinetti formó parte de la lista de concejales de Marcos Torres representando al Partido Laborista, partido que hoy se encuentra muy cercano al ex Ministro de Turismo de Mauricio Macri, Gustavo Santos. ¿Acaso será esta la respuesta a la cercanía del Concejal a la oposición negando hasta sus propios compañeros de bloque?, hay malestar en los miembros de la bancada oficialista por las actitudes que no abandona el referente laborista.

Recordemos que Spinetti en los primeros meses de mandato había tomado un rol de “peronista disidente” al negarse a pagar los aportes a su partido formando una dupla con el entonces Edil Pablo Ortiz. Hoy con Ortiz cumpliendo funciones en el Ejecutivo, Pedro Spinetti quedó solo en su idea de hacer torcer la balanza en el Poder Legislativo.