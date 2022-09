Pedro Spinetti presenta su obra en la Feria del Libro

El concejal de Hacemos Por Córdoba, Pedro Spinetti, expondrá durante 50 minutos de que se trata su libro «Escuela para la Resilencia» en la Carpa de la Grilla Central.

La cita es de las 18 horas en el sector ubicado en Plaza Independencia, al lado de la Municipalidad de Córdoba Capital. Se trata de una presentación y una charla abierta.

“Escuela para la Resiliencia” es una producción literaria con fines pedagógicos elaborada por Pedro Spinetti, quien no solo es concejal de la ciudad, sino que también ha ejercido la docencia durante más de 40 años.

“Resiliencia es una palabra que últimamente se utiliza mucho. Es todo aquello que tenemos los seres humanos como una energía interna que, ante la adversidad, nos sobresale voluntades, motivaciones, para contrarrestar ese efecto. Hace cuatro años que lo vengo realizando. Por mi enfermedad pospusimos la fecha y Dios me acompañó para recuperarme” explicó Spinetti a este medio.

Con respecto a su origen, el concejal expresó: “Este libro nace como una inquietud. Tengo 45 años de docencia y experiencias, donde notaba que el sistema, con el pasar de los años y el diálogo con los alumnos y mis pares, coincidimos en que la escuela ya no cumple el rol que debe cumplir y que debe preparar a los alumnos. Hoy los estudiantes manifiestan que están cansados del sistema educativo, que los aburre y no ofrece contenidos que les interesen”. El escrito consta de tres capítulos donde se desarrolla el rol y funciones de la escuela. Spinetti expresó que el primero en particular le costó muchísimo porque no es historiador y debió investigar mucho, para darle una mirada pedagógica a la voluntad de querer aprender, y las etapas de evolución de la educación a lo largo de la historia, pasando desde el círculo familiar, la sociedad y, finalmente, la escuela. “Hoy tenemos un modelo de escuela que es el reflejo de un sistema implementado en Rusia hace varios siglos atrás que aún con modificaciones, va quedando atrás”.

Por su parte, el capítulo 2 trata sobre los hechos actuales y la tecnología digital con su respectiva influencia en la educación, dentro del ciberespacio y la nueva dinámica que se ha desarrollado, junto con nuevos paradigmas. “Estamos viviendo 5 generaciones, producto de la tecnología. Unas aprenden de las otras. La escuela debe reconocerlo y ponerlo en práctica”, explicó el autor. Por último, en el capítulo 3, el edil plantea un método flexible, dinámico y adaptativo, que incluye temas escolares y nuevas herramientas para reconocer el manejo de la información, para que el alumno tenga mayor adaptabilidad sin importar el entorno a actuar. “Es un instrumento pedagógico que abre un camino a recorrer para que pueda ser modificado y que participemos en sus modificaciones. Todos somos parte del sistema educativo”, finalizó.