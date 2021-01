Peligro al viento… vecinos de calle Quebec y Rioja preocupados por el tendido eléctrico

Si bien se trata de un reclamo que no es nuevo, la situación no ha cambiado sino que por el contrario, a medida que las ramas crecen, los cables del tendido eléctrico quedan totalmente difuminados entre los grandes arboles. Y es que los vecinos de calle Quebec y Rioja – esquina donde un árbol de gran porte “escondió” el cableado de la red de luz- continúan manifestando su preocupación por lo que pueda llegar a ocurrir si es que la Empresa de energía eléctrica (EPEC) no les da una solución.

“Los cables están tapados de ramas y nadie los corta. El poste en la puerta de casa cruje cada vez que hay viento y el hecho de que nos quedamos sin luz es lo de menos. Los cables están viejos y es peligroso. Ni hablar cuando llueve”, contó Gladys, vecina del lugar a RESUMEN.