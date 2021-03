Piden colaboración para cubrir los gastos en comida de la Selección Argentina de Talla Baja, que será recibida en Alta Gracia

Daniel Cervantes y Marcos Maldonado, futbolistas de la Selección Argentina de Talla Baja, que será recibida en Alta Gracia los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo, estuvieron presentes en los estudios de La 88.9 para reiterar su pedido de colaboración a los vecinos, con el objetivo de cubrir 11 comidas en total para los integrantes del equipo.

“Nosotros hace rato que venimos peleando para tener una fecha acá en lo que sea, sea como entrenamiento o como una sede de algo”, destacó Cervantes.

El equipo está nucleado por AFA, pero recibe muy poco apoyo: “Hay muy pocas selecciones que están apoyadas el cien por ciento o un 50%. Lo que es talla baja, está nucleada con la AFA pero nosotros tenemos el respaldo de la indumentaria, sí, y de algunos viajes internacionales, pero no más que eso. Nosotros no cobramos un sueldo, no cobramos nada. Es todo a pulmón”.

Sol Maldonado, mamá de Marcos, también sostuvo: “Los chicos viajaron en colectivo a Salta para ir a entrenar 2 o 3 días. Es muy importante lo que recalco porque ahora hacemos el pedido para cuando la gente venga acá, es muy importante recibirlos bien. Porque así como los chicos fueron a Salta y fueron recibidos en hoteles espectaculares, con una alimentación que la verdad era de primer nivel, pedimos exactamente lo mismo. No me parece que esté fuera de lugar para estos tres días que van a venir. Es el 30 de abril, 1 y 2 de mayo. Lo pedimos con tiempo. Yo entiendo que hay muchísimas necesidades, que estamos en un margen de pandemia, pero lo que sí le voy a pedir al Municipio es una comida especial para ellos con el intendente”.

Las raciones de comida a cubrir son 3 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas. “Porque los chicos el día domingo ya se vuelven a sus respectivos lugares”, aclaró Sol.

“Se está organizando la Copa América en Perú y se está viendo también del mundial acá en Argentina. Pero no sabemos bien cómo será”, afirmó Marcos.

Para ayudarlos, se pueden comunicar al 3547577330