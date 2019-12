Pirotecnia: Se incrementarán y reforzarán los controles para Año Nuevo

Si bien existe una ordenanza vigente que estipula la “Pirotecnia Cero” en Alta Gracia, ésta pareciera no haber tenido efecto durante la medianoche de Navidad. Mientras muchos se dedicaban a pasar un momento con sus seres queridos, otros optaron por aprovechar el momento realizando una actividad que, a fin de cuentas, está prohibida.

Daniel González, quien está a la cabeza de la Dirección de Inspección General, expresó que si bien no hubo heridos por pirotecnia en el Hospital Illia; su uso es una cuestión, también, de “empatía”. El funcionario también declaró que reciben por día alrededor de cinco o seis llamados alertando de puntos de venta de pirotecnia clandestinos en nuestra ciudad; y que hay un importante puesto de expendio cercano a la entrada de Alta Gracia, pero que al no ser jurisdicción local, no pueden hacer nada. Como así tampoco pueden ingresar a los domicilios de quienes estén tirando pirotecnia.

González expresó que no sólo con esta ordenanza están protegiendo a los niños, ancianos, animales o enfermos que sufren con las detonaciones, sino que también están evitando las posibles lesiones para quien manipula estos artefactos. Además aclaró que en vista de lo sucedido en Navidad, se incrementarán y reforzarán los controles para Año Nuevo, fecha en que el uso de pirotecnia suele ser, por lejos, mucho mayor.

Por otro lado, la Municipalidad emitió un comunicado recordando que para realizar denuncias por venta clandestina de pirotecnia, se puede realizar al teléfono 429303 de Atención al Vecino o al número gratuito 0800 888 0377.