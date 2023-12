«Podemos llegar a la audiencia para que se haga un disparador que llame la atención sobre el cáncer bucal»

Durante la mañana de este miércoles, el doctor Ignacio Brunengo, Médico Odontólogo, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa» y en el marco del Día Latinoamericano de Lucha contra el Cáncer Bucal, dio algunos detalles para tener en cuenta respecto a esta patología no tan conocida: «Mi primer paciente con cáncer bucal fue de una persona conocida de Alta Gracia, y no sabía cómo resolverlo ni cómo encararlo. Mi papá me dijo que tenía que estudiarlo y empezar el proceso de formación. Vengo abrazando esta profesión desde hace muchos años. Por suerte, hay profesionales que van a seguir esta rama».

«Los otros tipos de cáncer se han hecho más conocidos porque han tenido más apoyo y políticas públicas, difusiones en la sociedad. Hace un tiempo que se ha formado un comité para llegar a toda la sociedad. Podemos llegar a la audiencia y contar algunas cosas para que se haga un disparador que llame la atención», dijo.

En cuanto a los posibles disparadores, el odontólogo mencionó que «Hay ciertos factores hereditarios, locales, de orden sistémico, que van a hacer que ese organismo sea proclive a un asiento de esta patología. El cáncer de boca representa entre el 3 y 5% de la economía de todos los cánceres, para tenerlo en cuenta. Es importante llegar a la población y contarles las distintas formas en que puede aparecer un cáncer. También, hay que tener cuidado con los condicionantes del cáncer con la dupla alcohol y tabaco; y ahora se suma el mate (la temperatura del agua que genera descamación en el labio que genera lesiones potencialmente malignas)».

«La boca es simétrica. Si tenes una mancha, un busto, una pelota, algo que llame la atención; es motivo de consulta. Hay que tratar de mantener una boca sana: ojo con las muelas rotas, las prótesis, entre otras. Esos factores van a favorecer las lesiones potencialmente malignas», expresó.

«No hay que dejarse estar y hacer un control por lo menos una vez al año. Los factores cósmicos – temporales también afectan al individuo en terminar en un posible cáncer. Siempre la consulta temprana es favorable, y no hay que tener vergüenza. Esto es para generar un tratamiento a tiempo. Para más información, me pueden encontrar en el consultorio ubicado en la Av. Belgrano 185 o pueden comunicarse al 3547574427″, finalizó.