Política, fanática y empoderada: Marisa Carrillo entre la Legislatura y sus pasiones

Actualmente y desde hace dos años ocupa un rol mas que destacado en la Legislatura cordobesa. Marisa Carrillo es Vice Presidenta del Bloque de la UCR y es la primera vez que una mujer desempeña un cargo de conducción y liderazgo dentro del radicalismo a nivel Provincia. Pero, más allá de esa política que sigue compartiendo sueños de superación y crecimiento social, esta ferviente radical creció gestando otras pasiones; mas terrenales y de cercanía con la gente y lo hace desde un lugar ligado pero a la vez alejado de la militancia.

Creció viendo como Carlos La Mona Jiménez trepaba una escalera improvisada desde el patio de su casa de calle Urquiza para cruzar hacia el populoso Club Colon. Y es que era el lugar preciso para pasar tras bambalinas a brindar un show de cuarteto sin ser acaparado por la gran multitud que concentraba a las afueras de Plaza Mitre. Anécdotas de la vieja hosteria Reyna de Don Mussa, su padre, que hoy permanecen entre los recuerdos mas entrañables de la Legisladora y su familia.

Seguramente esa experiencia de poder compartir en familia y ser parte de aquellos convocantes bailes del mandamás, fue un poco lo que formó a Carrillo como esa militante pasional, fanática del folclore y la cultura cordobesa como así también de su Talleres querido.

En una entrevista abierta con RESUMEN, la Legisladora habló de todo. La cercanía con el fútbol a través del «Matador», su romance con la peña, el baile y el Tuscal y sobre todo el rol de la mujer espacios históricamente «masculinizados».

Legisladora hace poco se la vio luciendo la camiseta de Talleres de Córdoba en una muestra femenina mas que particular. ¿De qué trató?

Así es, fue una muestra de 78 fotógrafas que abarca a profesionales de toda Latinoamerica y la idea era mostrar otra faceta o a la mujer real y el cuerpo real de las hinchas; porque el futbol históricamente fue determinado a ser de hombres, como algo muy masculinizado y la mujer queda en ese lugar relegado. Pareciera que las mujeres no tienen esa pasión o no les gusta disfrutar e ir a la cancha, que no tienen esa vivencia del futbol que pareciera que fuera solo propiedad de los hombres y uno lo ve cuando va a la cancha…

En particular cuando va a ver a Talleres…

Sí, yo voy seguido a la cancha con otras mujeres, voy a ver a «La T», vamos en grupo, a veces vamos con otras amigas y con sus hijos pequeños que los llevan, con mujeres grandes, mujeres jóvenes, y siempre es como que a ese folclore uno se suma. He ido con varones también, hace muchos años que voy y uno en un principio tenía ese temor de que la cancha era algo peligroso y no, uno va y es una fiesta mas, entonces la idea me pareció super innovadora y enriquecedora y bueno la consigna que cada uno llevara la camiseta del club al que le tiene pasión y me gustó.

Y esa pasión por Talleres, ¿es heredada?

En mi casa somos de Boca, yo soy de Boca y Talleres y con Ignacio compartimos esto de la T pero mas que nada con amigos. Fue un amigo quien me hizo entrar en esta historia de ir a la cancha, antes veia los partidos, de hecho a boca lo he visto aca pero no en Buenos Aires pero sin duda Córdoba tiene otro folclore, otra fiesta.

A esa fiesta a la que refiere… ¿la compara un poco con aquella que vivió en otras épocas cuando la Mona Jiménez cruzaba desde su casa al Club Colón?

Totalmente, ir a la cancha es como vivenciar un baile de La Mona y a eso mi familia y yo lo hemos vivenciado. Mi casa da al fondo del Club Colón y durante mucho tiempo La Mona entraba a dar los bailes por ahí. Eran momentos que podíamos compartir en familia, recuerdo que todos pasábamos para el baile, mis cuñadas, hermanos, mis sobrinos y demás. A mi me encanta La Mona y nosotros teníamos la posibilidad de disfrutar aquello que uno creía que no podía hacerlo o que era lejano precisamente porque eran eventos que convocaban multitudes.

Y detrás de cada uno de esos eventos hay historias, particularmente historias de mujeres…

Si, en la cancha en particular ves mujeres con sus nietos que se animan a ir. Está el caso de una chica que salía de terminar su quimio e iba a la cancha. En fin, la pasión está y está bueno que la mujer se anime y la disfrute.

¿Esta es otra faceta de la Marisa con voz en la Legislatura?, ¿la de la mujer mas real quizás?

No, es la misma Marisa. La que tiene esta pasión por el fútbol y por el folclore porque también lo he bailado en el Fogón Gaucho, en mi paso por la academia Champaquí y desfilado para el Fortín Gaucho de San Clemente. Por eso para mi el homenaje al profe Raúl Godoy que le hicimos desde la Legislatura no fue de una legisladora que escuchó de alguien que fue importante para la cultura de Alta Gracia sino que fue reconocer a alguien que a mi me enseñó mucho. Ese día en el fogón me sentía como en mi casa, no era una extraña sino alguien de la familia.

En la Legislatura tiene un cargo mas que importante y pocas veces ocupado en una mujer, ¿sigue costando conquistar espacios por el género?

La verdad es que uno trabaja constantemente para el reconocimiento y ocupar estos lugares que en verdad merecemos por el trabajo y la militancia. Mucho se dice y a veces poco se pone en cato y en la Legislatura pasa eso. Yo soy Vicepresidenta del bloque y creo que es la primera vez que una mujer ocupa un lugar de conducción dentro del partido; en los otros bloques como Encuentro Vecinal o la Izquierda si hay presidentas mujeres pero por ahí son espacios mas pequeños. Cuando los bloques con amplios por lo general la conducción es ocupada por hombres y pasa lo mismo con las autoridades. Es muy difícil ingresar porque pareciera que conducir un bloque es sólo para hombres y que ellos no tienen nada que demostrar a diferencia de las mujeres y no es así, es algo que hay que revertir.

En el mes de marzo hubo un foro de mujeres de diferentes profesiones en la Legislatura, ¿la idea era un poco mostrar la necesidad de diversidad en la toma de decisiones?

Tal cual, fue un foro organizado por el oficialismo y las bancas fueron ocupadas todas por mujeres de diferentes ámbitos: periodistas, docentes, deportistas, médicas y demás. Mujeres que tienen un compromiso con la sociedad y fue una experiencia muy importante porque fue ponerlas en ese lugar que nosotros ocupamos cotidianamente en la gestión y claramente a ellas creo que les sobraban credenciales. Son esos lugares que deben ser tomados por mujeres que asuman ese compromiso con la sociedad, es la mujer la que se pone al hombro esa tarea y la lleva adelante.

Y en este marco… ¿Cómo ve a la mujer en la política local?

Precisamente creo que en la política de Alta Gracia hay varias mujeres que vienen transitando en camino de conducir y gestionar pero sigue siendo difícil porque los partidos no tienen aun naturalizado el hecho de que las mujeres pueden conducir o tener un rol protagónico. Pero esto muchas veces pasa desde las mismas mujeres que nos boicoteamos por el tema de que sea otra mujer, es decir a veces si no soy yo, no me gusta que sea otra…

El egoísmo en el mismo género digamos…

Claro. El discurso está muy lindo y siempre uno lo mantiene pero a veces no es fácil. Prefieren cerrar o arreglar con un hombre en los acuerdos políticos frente a que sea otra mujer, no digo que sea siempre pero todavia a las mujeres nos cuesta entrar en ese mecanismo y creo que aun es un camino a transitar. Evidentemente en eso la Ley de Cupo ayudó, muchos dicen no debería ser así y no, pero pasa y si no fuera por esa Ley no tendríamos ese lugar; tiene que ver con una concepción patriarcal.

No podemos esquivarle al 2023 y referirnos puramente al trabajo del radicalismo en Córdoba y en Santa María, ¿El encuentro en Villa Giardino fue el inicio?

Sí creo que este 23 está a la vuelta de la esquina y cuando nos demos cuenta vamos a estar a fin de año y hago mención de esto porque creo que los candidatos ya tienen que empezar a vislumbrarse ya que la fecha que ponga el Gobernador seguramente sea en los primeros meses del año que viene, entonces es un año de trabajo. Nosotros estuvimos en el Congreso de Giardino el pasado fin de semana y la convocatoria fue importante; pasaron dos años de que los radicales no podíamos reunirnos de manera presencial y este fue un lindo espacio de debate para discutir ideas de como fortalecer el radicalismo y sobre todo cual es el espacio que nuestro partido debe ocupar dentro de Juntos por el Cambio. Creo que este fue el puntapié inicial para empezar a trabajar a nivel interno y por supuesto Alta Gracia no está al margen de eso, y está el trabajo de poder recuperar el Gobierno Municipal y posicionar a un candidato que seduzca a la gente.

Y ¿Cómo debe debe ser ese candidato? ¿Está abierta la posibilidad de que se postule para ser Intendenta?

La verdad es que no cierro esa puerta, yo voy a trabajar hasta el ultimo día de mi mandato y uno siempre aspira a crecer y seguir aprendiendo. En estos dos años en la Legislatura he aprendido mucho, la pandemia fue un plus para todos y siempre digo que estar en «las ligas mayores» como yo digo es un mundo distinto al que uno está acostumbrado en Alta Gracia. El radicalismo debe demostrar con hecho reales la cuestión de la unidad, la gente está compenetrada en sus problemas que son la inseguridad, la economía, la mejora en educación y demás y no tiene mirada para las peleas. Entonces el radicalismo debe tener esa madurez, darse cuenta de que el discurso ya está agotado y que la gente quiere respuestas concretas. Tenemos que tener un candidato sensible a las necesidades de la gente, que no esté enamorado del cemento y las grandes obras sino que compatibilice con ellas pero que recorra los barrios y lleve políticas públicas reales. El vecino ya no quiere que le vendamos una historia que no cumplimos, sino que le de mejor calidad de vida.

A esta altura, ¿es necesaria la renovación? ¿la gente se cansó de las figuritas repetidas?

Creo que al mensaje la gente lo dio en las urnas en las ultimas elecciones. Cuando se pide renovación no solo se habla de la edad sino de nuevos proyectos e ideas, de alguien que quizás nunca incursionó en política o no participó de ese proceso, no solo de juventud. Hace poco me dijeron que yo estaba entre los nombres de una encuesta que habían hecho en Alta Gracia, no lo sabía pero bueno uno hace política y trabaja para posicionarse, construir y poder conducir el día de mañana la ciudad, pero creo que nosotros nos debemos fortalecer para ser esa columna vertebral y creo que este 23 va a ser una elección diferente donde va a haber muchos candidatos del radicalismo, tanto hombres como mujeres entonces tenemos que ver el que mas mide y mejor se posiciona para dar esa solución a la gente y para eso hay que recorrer la calle.

Por ultimo… ¿Cuál es el espacio que ocupa hoy el radicalismo dentro de Juntos? ¿Continúan el egocentrismo?

Creo que es algo que por suerte ha cambiado. Nosotros en la gestión de Mauricio Macri como Presidente no tuvimos un lugar en la toma de decisiones como creo que se podría haber tenido y me parece que eso ha cambiado, creo que de los errores se aprende y el radicalismo ha dado muestra de que es esa columna vertebral de Juntos, entonces sostengo que esta va a ser una elección distinta para nuestro partido».