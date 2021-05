Por el apoyo de Macri a Schiaretti, los radicales sacaron comunicado en contra

En el día de ayer Mauricio Macri volvió a visitar Córdoba y le levantó la mano a Gustavo Santos para que sea candidato “tanto para este año como para el 2023” manifestó el ex Presidente mientras presentaba su libro “Primer Tiempo”. Luego de la presentación de la obra, el Ingeniero brindó una entrevista a La Voz del Interior en donde manifestó: ”Fui presidente por los cordobeses, aunque no pudimos canalizar ese apoyo a nivel provincial, parte por el gran trabajo del gobernador Juan Schiaretti y parte porque no teníamos un candidato con el perfil para gobernar. Son perfiles distintos. Nosotros hemos tenido dirigentes de primer nivel que han hecho una gran labor parlamentaria, pero tener un perfil para gobernar es algo distinto”, en clara alusión a Mario Negri.

Los elogios vertidos hacia el Gobernador y la crítica a los candidatos que llevó la alianza opositora en 2019 (Negri) y en 2015 (Aguad) en la Provincia de Córdoba para disputarle el poder a Hacemos por Córdoba, no fueron bienvenidos en la Unión Cívica Radical y sacaron un comunicado en donde manifestaron su enojo tras los dichos del ex Presidente: “No hay margen para la duda. No tenemos nada que ver con el gobierno de Juan Schiaretti. Somos muy diferentes a Hacemos Por Córdoba y por eso somos oposición. Nos diferenciamos de un gobierno provincial que tiene la salud y la seguridad explotadas, que hizo una reforma jubilatoria a las escondidas en detrimento de nuestros jubilados aprovechando la cuarentena, que pretende manipular la justicia para proteger a los funcionarios y amigos del poder copiando los modos del Gobierno K, que facilitó con su voto darle mayoría al kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura y que apoyó numerosos leyes K en Congreso Nacional”, reza el comunicado radical.

“Juntos por el Cambio tiene muchas diferencias con el peronismo de Córdoba. Los cordobeses están mal y no hay margen para la duda, queremos ser parte y profundizar un espacio político que marque con nitidez las profundas diferencias con el peronismo cordobés, al cual la posibilidad de la alternancia lo incomoda, algo que poco tiene que ver con el supuesto ‘republicanismo’ que algunos le adjudican, que por otro lado desde nuestra posición no debe ser una rareza sino una exigencia para cualquier fuerza política”, de esa forma el radicalismo se hace del monopolio del significado y los alcances de la alianza que conforman junto al PRO, la Coalición Cívica y el Frente Cívico.

Muchas son las voces que en off no ven con malos ojos una alianza en Córdoba entre el PRO y el Peronismo que hoy gobierna la Provincia, como también hay quienes dicen que el radicalismo podría ir solo en el 2023.