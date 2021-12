Por problemas de salud, renunció el Senador Nacional Esteban Bullrich

Esteban Bullrich, Senador Nacional por la Provincia de Buenos Aires electo en 2017 tras haber derrotado a Cristina Kirchner, debió presentar su renuncia esta mañana debido a complicaciones de salud derivadas por su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

A través de una carta Bullrich manifestó: «Quisiera no tener que escribirles este mensaje pero la realidad me dice que tengo que renunciar a mi banca de Senador para dedicarme a mi familia y a la ELA, la mía y la de todos los que la sufren. Ya veremos si Dios tiene pensado que vuelva a un lugar de representación pero está claro para mí que hoy no puedo llevar adelante mi carga pública como los bonaerenses que me eligieron se merecen», arrancó el dirigente del PRO.

«Me hubiera gustado manejar esto de otra manera pero ya me escriben periodistas hablando sobre mi decisión. Una pena. Todos lo que le ganaron a esta enfermedad lo hicieron bajando el nivel de stress. No veo que el Senado los próximos dos años vaya a darme ese ambiente. Ojo dejo el Senado, no la política y mucho menos el sueño de dejarle un mejor país a mis hijos», culminó Bullrich.

El reemplazante del ex Ministro de Educación de Macri será José Torello, Jefe de Gabinete de asesores durante el Gobierno de Cambiemos.

Foto: La Nación.